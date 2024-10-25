https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/denizlideki-orman-yangini-2-gununde-mudahale-artirildi-1089680672.html
Denizli'deki orman yangını 2. gününde: Müdahale artırıldı
Denizli'deki orman yangını 2. gününde: Müdahale artırıldı
Sputnik Türkiye
Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor. İkinci gününde yangın sürerken, havadan ve karadan müdahale yoğunlaşarak devam ettiriliyor. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T17:05+0300
2024-10-25T17:05+0300
2024-10-25T17:05+0300
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denizli
orman yangını
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 gündür süren çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/istanbulda-kumas-deposu-yangini-is-yerine-sicradi-yogun-duman-cevreye-yayildi-1089516336.html
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orman yangını, denizli orman yangını, orman yangını son dakika
orman yangını, denizli orman yangını, orman yangını son dakika
Denizli'deki orman yangını 2. gününde: Müdahale artırıldı
Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor. İkinci gününde yangın sürerken, havadan ve karadan müdahale yoğunlaşarak devam ettiriliyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 gündür süren çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.
Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.