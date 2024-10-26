https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/nbade-lakers-phoenix-sunsa-karsi-22-sayi-geriden-gelerek-kazandi-davis-yildizlasti--1089697267.html
NBA'de Lakers, Phoenix Suns'a karşı 22 sayı geriden gelerek kazandı: Davis yıldızlaştı
NBA'de Lakers, Phoenix Suns'a karşı 22 sayı geriden gelerek kazandı: Davis yıldızlaştı
Sputnik Türkiye
Los Angeles Lakers, yeni NBA sezonunun ikinci maçında 22 sayı geride kaldığı maçı çevirerek galibiyet aldı. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T11:45+0300
2024-10-26T11:45+0300
2024-10-26T11:45+0300
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Los Angeles Lakers, NBA’de Phoenix Suns karşısında 22 sayı geriden gelerek Anthony Davis’in etkileyici performansıyla maçı kazanmayı başardı. Davis, 35 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, Lakers tarihinde Elgin Baylor ve Jerry West’ten sonra sezonun ilk iki maçında 35 sayı barajını geçen üçüncü oyuncu oldu. Bu etkileyici oyunuyla takımının ikinci yarıda üstünlüğü ele almasını sağladı.Austin Reaves ve LeBron James de Lakers’a önemli katkılar sundu. Reaves, 26 sayı ve 8 asistle etkili bir performans sergilerken, LeBron James 21 sayı ve 8 asist ile galibiyette pay sahibi oldu. İkili, takımın geriden gelerek maçı kazanmasında kilit rol oynadı.Durant'ten 30 sayı Phoenix Suns cephesinde ise Kevin Durant 30 sayı ve 6 asistle takımının en skorer ismi olurken, Devin Booker 23 sayı ve 4 asistle ona eşlik etti. Bradley Beal ise 15 sayı ve 9 asistle double-double’a yaklaşsa da Lakers’ın geri dönüşünü durdurmakta yetersiz kaldı.Bu galibiyet, sezonun başında Lakers’ın formda olduğuna işaret ederken, Anthony Davis’in tarihe geçen performansı taraftarları umutlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yildiz-oyuncu-alperen-sengun-nbade-sezona-harika-basladi-ilk-iki-macta-iki-double-double--1089695981.html
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nba, nba all-star, la lakers, los angeles lakers, los angeles lakers basketbol takımı, phoenix, phoenix suns, kevin durant, lebron james
nba, nba all-star, la lakers, los angeles lakers, los angeles lakers basketbol takımı, phoenix, phoenix suns, kevin durant, lebron james
NBA'de Lakers, Phoenix Suns'a karşı 22 sayı geriden gelerek kazandı: Davis yıldızlaştı
Los Angeles Lakers, yeni NBA sezonunun ikinci maçında 22 sayı geride kaldığı maçı çevirerek galibiyet aldı.
Los Angeles Lakers, NBA’de Phoenix Suns karşısında 22 sayı geriden gelerek Anthony Davis’in etkileyici performansıyla maçı kazanmayı başardı. Davis, 35 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, Lakers tarihinde Elgin Baylor ve Jerry West’ten sonra sezonun ilk iki maçında 35 sayı barajını geçen üçüncü oyuncu oldu. Bu etkileyici oyunuyla takımının ikinci yarıda üstünlüğü ele almasını sağladı.
Austin Reaves ve LeBron James de Lakers’a önemli katkılar sundu. Reaves, 26 sayı ve 8 asistle etkili bir performans sergilerken, LeBron James 21 sayı ve 8 asist ile galibiyette pay sahibi oldu. İkili, takımın geriden gelerek maçı kazanmasında kilit rol oynadı.
Phoenix Suns cephesinde ise Kevin Durant 30 sayı ve 6 asistle takımının en skorer ismi olurken, Devin Booker 23 sayı ve 4 asistle ona eşlik etti. Bradley Beal ise 15 sayı ve 9 asistle double-double’a yaklaşsa da Lakers’ın geri dönüşünü durdurmakta yetersiz kaldı.
Bu galibiyet, sezonun başında Lakers’ın formda olduğuna işaret ederken, Anthony Davis’in tarihe geçen performansı taraftarları umutlandırdı.