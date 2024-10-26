https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/nbade-lakers-phoenix-sunsa-karsi-22-sayi-geriden-gelerek-kazandi-davis-yildizlasti--1089697267.html

NBA'de Lakers, Phoenix Suns'a karşı 22 sayı geriden gelerek kazandı: Davis yıldızlaştı

NBA'de Lakers, Phoenix Suns'a karşı 22 sayı geriden gelerek kazandı: Davis yıldızlaştı

Sputnik Türkiye

Los Angeles Lakers, yeni NBA sezonunun ikinci maçında 22 sayı geride kaldığı maçı çevirerek galibiyet aldı. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T11:45+0300

2024-10-26T11:45+0300

2024-10-26T11:45+0300

spor

nba

nba all-star

la lakers

los angeles lakers

los angeles lakers basketbol takımı

phoenix

phoenix suns

kevin durant

lebron james

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1a/1089697110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b10ee835c39c7e497a176549f810dec.jpg

Los Angeles Lakers, NBA’de Phoenix Suns karşısında 22 sayı geriden gelerek Anthony Davis’in etkileyici performansıyla maçı kazanmayı başardı. Davis, 35 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, Lakers tarihinde Elgin Baylor ve Jerry West’ten sonra sezonun ilk iki maçında 35 sayı barajını geçen üçüncü oyuncu oldu. Bu etkileyici oyunuyla takımının ikinci yarıda üstünlüğü ele almasını sağladı.Austin Reaves ve LeBron James de Lakers’a önemli katkılar sundu. Reaves, 26 sayı ve 8 asistle etkili bir performans sergilerken, LeBron James 21 sayı ve 8 asist ile galibiyette pay sahibi oldu. İkili, takımın geriden gelerek maçı kazanmasında kilit rol oynadı.Durant'ten 30 sayı Phoenix Suns cephesinde ise Kevin Durant 30 sayı ve 6 asistle takımının en skorer ismi olurken, Devin Booker 23 sayı ve 4 asistle ona eşlik etti. Bradley Beal ise 15 sayı ve 9 asistle double-double’a yaklaşsa da Lakers’ın geri dönüşünü durdurmakta yetersiz kaldı.Bu galibiyet, sezonun başında Lakers’ın formda olduğuna işaret ederken, Anthony Davis’in tarihe geçen performansı taraftarları umutlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yildiz-oyuncu-alperen-sengun-nbade-sezona-harika-basladi-ilk-iki-macta-iki-double-double--1089695981.html

phoenix

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nba, nba all-star, la lakers, los angeles lakers, los angeles lakers basketbol takımı, phoenix, phoenix suns, kevin durant, lebron james