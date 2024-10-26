https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/milli-kadin-halterciler-polonyada-yapilan-sampiyonada-2si-altin-toplamda-5-madalyanin-sahibi-oldu-1089707185.html
Milli kadın halterciler Polonya'da yapılan şampiyonada 2'si altın toplamda 5 madalyanın sahibi oldu
Milli kadın halterciler Polonya'da yapılan şampiyonada 2'si altın toplamda 5 madalyanın sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Polonya'da Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarışan milli sporculardan 2'si altın toplamda 5 madalya. Milli halterci Cansu Bektaş ve Gamze... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T20:58+0300
2024-10-26T20:58+0300
2024-10-26T20:58+0300
spor
milli sporcu
yusuf dikeç
avrupa halter şampiyonası
avrupa halter federasyonu
halter
avrupa
cansu bektaş
gamze altun
şimal yılmaz
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Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarışan milli sporculardan 2 altın madalya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda milli sporcular günü 12 madalyayla tamamladı.23 yaş altı kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırışla gümüş, silkmede 91 kilo kaldırışla gümüş olmak üzere toplamda 166 kilo ile altın madalyayı kazandı.Silkmede 93 kiloluk kaldırışla Avrupa rekorunun sahibi olan milli sporcu Gamze Altun ise koparmada 70 kilo ile bronz, silkmede 93 kilo ile altın toplamda 163 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.Yapılan organizasyonda madalyaları takdim eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Milli sporcular günü 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.Milli sporcular madalyaya doymuyorSırbistan'ın Belgrad şehrinde ise Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, Almanya ile yaptıkları düello maçında 16-2 galibiyetle altın madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı.Final maçında Sırbistan’la karşılaşan milli sporcular, 3-1 galip gelerek altın madalya elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yusuf-dikecli-milli-takim-avrupa-sampiyonlar-liginde-altin-madalya-kazandi-1089706438.html
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milli sporcu, yusuf dikeç, avrupa halter şampiyonası, avrupa halter federasyonu , halter, avrupa, cansu bektaş, gamze altun, şimal yılmaz
milli sporcu, yusuf dikeç, avrupa halter şampiyonası, avrupa halter federasyonu , halter, avrupa, cansu bektaş, gamze altun, şimal yılmaz
Milli kadın halterciler Polonya'da yapılan şampiyonada 2'si altın toplamda 5 madalyanın sahibi oldu
Polonya'da Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarışan milli sporculardan 2'si altın toplamda 5 madalya. Milli halterci Cansu Bektaş ve Gamze Altun, Avrupa'da rekorlara imza attılar. Milli sporcu Gamze Altun kadınlar silkmede 93 kilo ile Avrupa rekorunun sahibi oldu.
Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarışan milli sporculardan 2 altın madalya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda milli sporcular günü 12 madalyayla tamamladı.
23 yaş altı kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırışla gümüş, silkmede 91 kilo kaldırışla gümüş olmak üzere toplamda 166 kilo ile altın madalyayı kazandı.
Silkmede 93 kiloluk kaldırışla Avrupa rekorunun sahibi olan milli sporcu Gamze Altun ise koparmada 70 kilo ile bronz, silkmede 93 kilo ile altın toplamda 163 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.
Yapılan organizasyonda madalyaları takdim eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Milli sporcular günü 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.
Milli sporcular madalyaya doymuyor
Sırbistan'ın Belgrad şehrinde ise Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, Almanya ile yaptıkları düello maçında 16-2 galibiyetle altın madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı.
Final maçında Sırbistan’la karşılaşan milli sporcular, 3-1 galip gelerek altın madalya elde etti.