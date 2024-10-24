İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde sığınmacı kamplarını vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılın teknoloji riskleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TUSAŞ’a terör saldırısı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-ordusu-gazze-seridinde-siginmaci-kampini-vurdu-1089603431.html
İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde sığınmacı kamplarını vurdu
İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde sığınmacı kamplarını vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin merkez kesiminde yer alan bir sığınmacı kampındaki konutların üst katlarını havaya uçurduğu belirtildi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T10:24+0300
2024-10-24T10:33+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
filistin
israil
israil ordusu
sığınmacı kampı
lübnan
zorla yerinden etme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_759d1b7783cc9b2c77ba184641d2dc5b.jpg
Lübnanlı Al Mayadeen televizyonu, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkez kesiminde yer alan El-Bureyc sığınmacı kampındaki konutların üst katlarını patlattığını bildirdi.Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat ve Deyr el-Balah kamplarına yönelik de topçu saldırıların düzenlendiği ifade edildi.Bu saldırılarda ölen ve yaralıların olduğu yönünde bilgi verilmedi.'800 bin Lübnanlı yerinden oldu'Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Lübnan'daki temsilciliği, Lübnan’da İsrail ordusunun yürüttüğü operasyon nedeniyle yerinden edilen Lübnanlı sayısının 800 bini geçtiğini duyurdu.Ofisin raporunda, “8 Ekim 2023'ten bu yana, yüzde 52'si kadın ve yüzde 48'i erkek olmak üzere 809 bin 043 kişinin yerinden olduğu tespit edildi” ifadesine yer verildi.Yaklaşık 191 bin 900 kişinin geçici olarak bin 100 barınağa yerleştirildiği bildirilirken 901 barınağın, yani barınakların yüzde 82'inin artık tamamen dolu olduğu kaydedildi.Raporda, “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye Kızılay Derneği'nin verdiği bilgiye göre yaklaşık 425 bin kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti” dendi.Ayrıca 16 bin 700 Lübnanlının da Irak’a geçtiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israilin-saldirilarinda-biri-subay-3-lubnan-askeri-oldu-1089602083.html
gazze
gazze şeridi
filistin
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7f035fe186069b47e99910a7116dd656.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, gazze şeridi, filistin, israil, israil ordusu, sığınmacı kampı, lübnan, zorla yerinden etme
gazze, gazze şeridi, filistin, israil, israil ordusu, sığınmacı kampı, lübnan, zorla yerinden etme

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde sığınmacı kamplarını vurdu

10:24 24.10.2024 (güncellendi: 10:33 24.10.2024)
© AA / Ali JadallahGazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Ali Jadallah
Abone ol
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin merkez kesiminde yer alan bir sığınmacı kampındaki konutların üst katlarını havaya uçurduğu belirtildi.
Lübnanlı Al Mayadeen televizyonu, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkez kesiminde yer alan El-Bureyc sığınmacı kampındaki konutların üst katlarını patlattığını bildirdi.
Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat ve Deyr el-Balah kamplarına yönelik de topçu saldırıların düzenlendiği ifade edildi.
Bu saldırılarda ölen ve yaralıların olduğu yönünde bilgi verilmedi.

'800 bin Lübnanlı yerinden oldu'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Lübnan'daki temsilciliği, Lübnan’da İsrail ordusunun yürüttüğü operasyon nedeniyle yerinden edilen Lübnanlı sayısının 800 bini geçtiğini duyurdu.
Ofisin raporunda, “8 Ekim 2023'ten bu yana, yüzde 52'si kadın ve yüzde 48'i erkek olmak üzere 809 bin 043 kişinin yerinden olduğu tespit edildi” ifadesine yer verildi.
Yaklaşık 191 bin 900 kişinin geçici olarak bin 100 barınağa yerleştirildiği bildirilirken 901 barınağın, yani barınakların yüzde 82'inin artık tamamen dolu olduğu kaydedildi.
Raporda, “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye Kızılay Derneği'nin verdiği bilgiye göre yaklaşık 425 bin kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti” dendi.
Ayrıca 16 bin 700 Lübnanlının da Irak’a geçtiği belirtildi.
Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in saldırılarında biri subay 3 Lübnan askeri öldü
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала