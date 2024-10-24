https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-ordusu-gazze-seridinde-siginmaci-kampini-vurdu-1089603431.html

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde sığınmacı kamplarını vurdu

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde sığınmacı kamplarını vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin merkez kesiminde yer alan bir sığınmacı kampındaki konutların üst katlarını havaya uçurduğu belirtildi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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Lübnanlı Al Mayadeen televizyonu, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkez kesiminde yer alan El-Bureyc sığınmacı kampındaki konutların üst katlarını patlattığını bildirdi.Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat ve Deyr el-Balah kamplarına yönelik de topçu saldırıların düzenlendiği ifade edildi.Bu saldırılarda ölen ve yaralıların olduğu yönünde bilgi verilmedi.'800 bin Lübnanlı yerinden oldu'Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Lübnan'daki temsilciliği, Lübnan’da İsrail ordusunun yürüttüğü operasyon nedeniyle yerinden edilen Lübnanlı sayısının 800 bini geçtiğini duyurdu.Ofisin raporunda, “8 Ekim 2023'ten bu yana, yüzde 52'si kadın ve yüzde 48'i erkek olmak üzere 809 bin 043 kişinin yerinden olduğu tespit edildi” ifadesine yer verildi.Yaklaşık 191 bin 900 kişinin geçici olarak bin 100 barınağa yerleştirildiği bildirilirken 901 barınağın, yani barınakların yüzde 82'inin artık tamamen dolu olduğu kaydedildi.Raporda, “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye Kızılay Derneği'nin verdiği bilgiye göre yaklaşık 425 bin kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti” dendi.Ayrıca 16 bin 700 Lübnanlının da Irak’a geçtiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israilin-saldirilarinda-biri-subay-3-lubnan-askeri-oldu-1089602083.html

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gazze, gazze şeridi, filistin, israil, israil ordusu, sığınmacı kampı, lübnan, zorla yerinden etme