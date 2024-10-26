https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/israil-lubnana-iha-ile-saldirdi-1089692898.html
İsrail Lübnan’a İHA ile saldırdı
İsrail Lübnan’a İHA ile saldırdı
Sputnik Türkiye
İsrail'in insansız hava araçlarının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğu ifade... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T00:40+0300
2024-10-26T00:40+0300
2024-10-26T00:52+0300
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israil ordusu (idf)
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Lübnan Devlet Medyası, İsrail'in Dahiyeh bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğunu açıkladı.İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiyeh'de yer alan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğu ifade edildi. Saldırı öncesi binaları terk etme uyarısı yapan İsrail, daha sonra hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası ölü ve yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/hamas-israilin-gazzedeki-hastane-baskini-abd-destekli-savas-sucudur-1089688635.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, insansız hava aracı (iha), bomba
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, insansız hava aracı (iha), bomba
İsrail Lübnan’a İHA ile saldırdı
00:40 26.10.2024 (güncellendi: 00:52 26.10.2024)
İsrail'in insansız hava araçlarının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğu ifade edildi. Saldırı sonrası bölgede dumanların yükseldiği görüntülendi.
Lübnan Devlet Medyası, İsrail'in Dahiyeh bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğunu açıkladı.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiyeh'de yer alan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğu ifade edildi. Saldırı öncesi binaları terk etme uyarısı yapan İsrail, daha sonra hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası ölü ve yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.