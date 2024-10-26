https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/israil-lubnana-iha-ile-saldirdi-1089692898.html

İsrail Lübnan’a İHA ile saldırdı

İsrail Lübnan’a İHA ile saldırdı

Sputnik Türkiye

İsrail'in insansız hava araçlarının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğu ifade... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

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Lübnan Devlet Medyası, İsrail'in Dahiyeh bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğunu açıkladı.İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiyeh'de yer alan Hizbullah hedeflerini iki kez vurduğu ifade edildi. Saldırı öncesi binaları terk etme uyarısı yapan İsrail, daha sonra hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası ölü ve yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/hamas-israilin-gazzedeki-hastane-baskini-abd-destekli-savas-sucudur-1089688635.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, insansız hava aracı (iha), bomba