https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/hamas-israilin-gazzedeki-hastane-baskini-abd-destekli-savas-sucudur-1089688635.html

Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur

Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur

Sputnik Türkiye

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan bir hastaneye düzenlenen baskının ABD desteğiyle işlenen bir savaş suçu olduğunu vurguladı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T21:17+0300

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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan bir hastaneye baskın düzenleyip hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarını alıkoymasını ABD desteğiyle işlenen bir savaş suçu olduğunu ifade etti.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan hastanenin kuşatılması, basılması ve oradaki hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarının bilinmeyen bir yere götürülmesinin bir savaş suçu ve uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.İsrail hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinde ABD'nin sağladığı koruma ve destekle hiçbir tepkiye aldırış dahi etmeden soykırım suçu işlemeye devam ettiği vurgulandı. Arap ve İslam ülkelerine çağrıGazze'nin kuzeyinde işlenen katliamların, evlere yönelik yoğun saldırıların çoğu çocuk ve kadın onlarca sivilin ölümüne neden olduğu kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkını koruma sorumluluğunu üstlenmeleri" çağrısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/israil-ordusu-lubnanda-200-hedef-vurdu-1089660596.html

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