https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusya-disisleri-israil-ile-iran-arasindaki-tehlikeli-tirmanistan-endise-duyuyoruz-1089701298.html
Rusya Dışişleri: İsrail ile İran arasındaki tehlikeli tırmanıştan endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri: İsrail ile İran arasındaki tehlikeli tırmanıştan endişe duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın İsrail ile İran arasındaki gerilimin artmasından endişe duyduğunu belirtti. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T15:42+0300
2024-10-26T15:42+0300
2024-10-26T15:41+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
iran
israil
gerilim
endişe
bm güvenlik konseyi
bm genel kurulu
filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın İsrail ile İran arasında devam eden tehlikeli tırmanıştan derin endişe duyduğunu söyledi.Zaharova, “İsrail ile İran İslam Cumhuriyeti arasında devam eden ve bölgede istikrar ve güvenliğe yönelik ciddi tehditler oluşturan tehlikeli tırmanıştan derin endişe duyuyoruz” dedi.Bunun asıl nedeninin, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nun kararları temelinde çözülmeyen ve giderek artan gerilimi kışkırtan Filistin-İsrail çatışmasında yattığına vurgu yapan Zaharova, “Ortadoğu'daki askeri-siyasi durumun, hem bölgedeki hem de bölge dışındaki tüm aklıselim aktörlerin çıkarlarına cevap verecek şekilde hızla normalleştirilmesinin son derece gerekli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-baskenti-tahranda-bir-cok-patlama-sesi-duyuldu-1089693661.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, iran, israil, gerilim, endişe, bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, filistin, tırmanış
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, iran, israil, gerilim, endişe, bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, filistin, tırmanış
Rusya Dışişleri: İsrail ile İran arasındaki tehlikeli tırmanıştan endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın İsrail ile İran arasındaki gerilimin artmasından endişe duyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın İsrail ile İran arasında devam eden tehlikeli tırmanıştan derin endişe duyduğunu söyledi.
Zaharova, “İsrail ile İran İslam Cumhuriyeti arasında devam eden ve bölgede istikrar ve güvenliğe yönelik ciddi tehditler oluşturan tehlikeli tırmanıştan derin endişe duyuyoruz” dedi.
Bunun asıl nedeninin, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nun kararları temelinde çözülmeyen ve giderek artan gerilimi kışkırtan Filistin-İsrail çatışmasında yattığına vurgu yapan Zaharova, “Ortadoğu'daki askeri-siyasi durumun, hem bölgedeki hem de bölge dışındaki tüm aklıselim aktörlerin çıkarlarına cevap verecek şekilde hızla normalleştirilmesinin son derece gerekli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.