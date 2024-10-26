İsrail Savunma Kuvvetleri: İran yeni bir saldırıya kalkışacak olursa karşılık vereceğiz

Eğer İran yeni bir tırmanış başlatma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız. Mesajımız açıktır: İsrail'i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir. Bugün kararlı bir şekilde hareket etme kabiliyetine ve kararlılığına sahip olduğumuzu ve İsrail devleti ile halkını savunmak için hem saldırıya hem de savunmaya hazır olduğumuzu gösterdik.