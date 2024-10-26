https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/israil-savunma-kuvvetleri-iran-yeni-bir-saldiriya-kalkisacak-olursa-karsilik-verecegiz-1089707536.html
İsrail Savunma Kuvvetleri: İran yeni bir saldırıya kalkışacak olursa karşılık vereceğiz
İsrail Savunma Kuvvetleri: İran yeni bir saldırıya kalkışacak olursa karşılık vereceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari yaptığı açıklamada, İran'a yapılan saldırıyı doğrularken İran'ın karşılık vererek gerilimi tırmandırması halinde... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T20:22+0300
2024-10-26T20:22+0300
2024-10-26T20:22+0300
israil- filistin çatışması
israil
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israil ordusu (idf)
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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırılarının başarıyla sonuçlandığını dile getirdi.Hagari açıklamasında, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına İsrail'in verdiği yanıtı tamamladığımızı teyit edebilirim. İran'daki askeri hedeflere hedefli ve hassas saldırılar düzenleyerek İsrail'e yönelik acil tehditleri bertaraf ettik" cümlelerini kaydetti.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin görevini ifa ettiğini dile getiren Hagari, İran'a uyarıda bulunarak şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-baskenti-tahranda-bir-cok-patlama-sesi-duyuldu-1089693661.html
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), daniel hagari, iran, ortadoğu
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), daniel hagari, iran, ortadoğu
İsrail Savunma Kuvvetleri: İran yeni bir saldırıya kalkışacak olursa karşılık vereceğiz
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari yaptığı açıklamada, İran'a yapılan saldırıyı doğrularken İran'ın karşılık vererek gerilimi tırmandırması halinde 'karşılık vermek zorunda kalacaklarını' dile getirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırılarının başarıyla sonuçlandığını dile getirdi.
Hagari açıklamasında, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına İsrail'in verdiği yanıtı tamamladığımızı teyit edebilirim. İran'daki askeri hedeflere hedefli ve hassas saldırılar düzenleyerek İsrail'e yönelik acil tehditleri bertaraf ettik" cümlelerini kaydetti.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin görevini ifa ettiğini dile getiren Hagari, İran'a uyarıda bulunarak şu cümleleri kaydetti:
Eğer İran yeni bir tırmanış başlatma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız. Mesajımız açıktır: İsrail'i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir. Bugün kararlı bir şekilde hareket etme kabiliyetine ve kararlılığına sahip olduğumuzu ve İsrail devleti ile halkını savunmak için hem saldırıya hem de savunmaya hazır olduğumuzu gösterdik.