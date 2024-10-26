https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ibb-baskani-imamoglu-ulke-olarak-birlik-ve-beraberligimizin-korunmasi-hepimizin-en-buyuk-vatan-1089706176.html

İBB Başkanı İmamoğlu: Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcu

İBB Başkanı İmamoğlu: Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcu

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılarak TUSAŞ standını ziyaret etti. Burada... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T18:39+0300

2024-10-26T18:39+0300

2024-10-26T18:39+0300

politika

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

tusaş

saha expo 2024

saha expo

istanbul fuar merkezi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı.Fuar alanında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 şehidin fotoğrafının yer aldığı dev ekranın önüne karanfil bırakan İmamoğlu, daha sonra TUSAŞ'ın standını ziyaret etti.İmamoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şehitlere rahmet dileyerek "Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcudur" dedi.Savunma sanayisinin, Türkiye'nin bağımsızlığının teminatı olan bir sektör olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "1973 yılında kurulan TUSAŞ 50 yılı aşkın süredir ülkemiz adına hizmet vermektedir. Silahlı Kuvvetler'imizin, milletimize ait bir kurum olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. TUSAŞ çalışanlarının, saldırıda çalışma arkadaşlarını kaybettikten hemen sonra dile getirdikleri 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz.' ifadesi her şeyin ötesindedir" diye konuştu.İmamoğlu, milli meseleler üzerinden yapılacak mücadelelerin hep birlikte verilmesinin altını çizerek, "Asla bireysel tavırlar ya da siyasi malzeme gibi davranmamamız gereken bir dönemdeyiz. Savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/abb-baskani-yavas-tasasin-turkiye-cumhuriyeti-yasasin-cumhuriyet-ve-soyleyemeyenlere-inat-ne-mutlu-1089705568.html

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, tusaş, saha expo 2024, saha expo, istanbul fuar merkezi