https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/abb-baskani-yavas-tasasin-turkiye-cumhuriyeti-yasasin-cumhuriyet-ve-soyleyemeyenlere-inat-ne-mutlu-1089705568.html
ABB Başkanı Yavaş: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve söyleyemeyenlere inat, ne mutlu Türküm diyene
ABB Başkanı Yavaş: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve söyleyemeyenlere inat, ne mutlu Türküm diyene
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T18:13+0300
2024-10-26T18:13+0300
2024-10-26T18:14+0300
politika
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
anayasa
devlet bahçeli
terör
terör örgütü
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşma yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle düzenlediğimiz Cumhuriyet tünelinde sizleri ağırlayacağız. Öncelikle ben de iki gün önce gerçekleşen terör saldırısını tekrar tekrar lanetliyorum ve hiçbir haklı davanın, adam öldürmenin bir amacı olduğunu söyleyemeyiz. Katil katildir kim olursa olsun ne olursa olsun insan canı alan herkese katil gözüyle bakmamız lazım ve bu nedenle inşallah ülkemizin huzur bulacağı günleri de temenni ediyoruz" cümlelerini kaydetti.Yavaş konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Türkiye'deki hukuk sistemine aykırı'Yavaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı için hazırlanan yapay zeka destekli T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavaş, şunları söyledi:Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen bu tür konularda vatandaş kimliğiyle konuştuğunu vurgulayarak, "Hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır. Bunun tartışılması lazım" ifadesini kullandı.Mansur Yavaş, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışılmasını doğru bulmadığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/abb-baskani-yavas-ankara-turkiyenin-bagimsizlik-mucadelesinin-kalbi-oldu-1089167764.html
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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, anayasa, devlet bahçeli, terör, terör örgütü
ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, anayasa, devlet bahçeli, terör, terör örgütü
ABB Başkanı Yavaş: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve söyleyemeyenlere inat, ne mutlu Türküm diyene
18:13 26.10.2024 (güncellendi: 18:14 26.10.2024)
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınmasının, Türkiye'deki hukuk sistemine aykırı olduğunu dile getirdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşma yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle düzenlediğimiz Cumhuriyet tünelinde sizleri ağırlayacağız. Öncelikle ben de iki gün önce gerçekleşen terör saldırısını tekrar tekrar lanetliyorum ve hiçbir haklı davanın, adam öldürmenin bir amacı olduğunu söyleyemeyiz. Katil katildir kim olursa olsun ne olursa olsun insan canı alan herkese katil gözüyle bakmamız lazım ve bu nedenle inşallah ülkemizin huzur bulacağı günleri de temenni ediyoruz" cümlelerini kaydetti.
Yavaş konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Atatürk ve silah arkadaşlarının, Nene Hatun'un, Şerife Bacı'nın, Kara Fatma'nın ve terör karşısında ülkeyi böldürmemek için canlarını veren şehitlerimizin kahramanlık hikayeleri bize güç veriyor, şeref veriyor. Asla unutmayacağız. Bizler Atatürk'ün Cumhuriyet'i ve ülkeyi emanet ettiği nesiller olarak ülkemizin sınırlarının başka devletler tarafından çizilmesine, bütünlüğümüze uzanan ellere karşı aynı milli mücadelede olduğu gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Aynı kararlılıkla Cumhuriyet'imize sahip çıkıyor ve tekrar ediyoruz; yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve söyleyemeyenlere inat, ne mutlu Türküm diyene.
'Türkiye'deki hukuk sistemine aykırı'
Yavaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı için hazırlanan yapay zeka destekli T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavaş, şunları söyledi:
Her seferinde insanların aklının, hayalinin almadığı, alışık olmadığı açıklamalar var. Ben tabii ki bu tür açıklamalara açıkçası katılmadığımı söylerim, çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Eğer bir hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka ve meşruiyete uygun olması gerekir.
Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen bu tür konularda vatandaş kimliğiyle konuştuğunu vurgulayarak, "Hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır. Bunun tartışılması lazım" ifadesini kullandı.
Mansur Yavaş, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışılmasını doğru bulmadığını sözlerine ekledi.