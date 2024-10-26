https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/abb-baskani-yavas-tasasin-turkiye-cumhuriyeti-yasasin-cumhuriyet-ve-soyleyemeyenlere-inat-ne-mutlu-1089705568.html

ABB Başkanı Yavaş: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve söyleyemeyenlere inat, ne mutlu Türküm diyene

ABB Başkanı Yavaş: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve söyleyemeyenlere inat, ne mutlu Türküm diyene

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T18:13+0300

2024-10-26T18:13+0300

2024-10-26T18:14+0300

politika

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

anayasa

devlet bahçeli

terör

terör örgütü

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşma yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle düzenlediğimiz Cumhuriyet tünelinde sizleri ağırlayacağız. Öncelikle ben de iki gün önce gerçekleşen terör saldırısını tekrar tekrar lanetliyorum ve hiçbir haklı davanın, adam öldürmenin bir amacı olduğunu söyleyemeyiz. Katil katildir kim olursa olsun ne olursa olsun insan canı alan herkese katil gözüyle bakmamız lazım ve bu nedenle inşallah ülkemizin huzur bulacağı günleri de temenni ediyoruz" cümlelerini kaydetti.Yavaş konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Türkiye'deki hukuk sistemine aykırı'Yavaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı için hazırlanan yapay zeka destekli T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavaş, şunları söyledi:Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen bu tür konularda vatandaş kimliğiyle konuştuğunu vurgulayarak, "Hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır. Bunun tartışılması lazım" ifadesini kullandı.Mansur Yavaş, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışılmasını doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/abb-baskani-yavas-ankara-turkiyenin-bagimsizlik-mucadelesinin-kalbi-oldu-1089167764.html

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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, anayasa, devlet bahçeli, terör, terör örgütü