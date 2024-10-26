https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ibb-baskani-imamoglu-duyurdu-emeklilere-10-bin-tllik-pazar-destegi-basliyor-1089709837.html

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: 'Emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği başlıyor'

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: 'Emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği başlıyor'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatleri arasında gösterdiği Emekli Pazar Desteği başvurularnın 30 Ekim’de başlayacağını duyurdu. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

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ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

pazar

destek

ekrem imamoğlu

emekli

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden olan 'Emeklilere Pazar Desteği' uygulamasının başvurularının 30 Ekim'de başlayacağı açıklandı.Söz konusu desteğin ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekliye, yıllık 10 bin TL şeklinde olacağı ifade edildi.Toplam 100 milyon liralık destek sağlanması beklenen pazar desteğinin, iki eşit taksit şeklinde ödeneceği ifade edildi.Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada, Emekli Pazar Desteği'ne başvuruların 30 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında olacağı ifade edildi. Nasıl başvuru yapılacak?Başvuruların İstanbul Senin, https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ sitesi ve Alo 153 Destek hattı üzerinden alınacağı ifade edildi.Emekli Pazar Desteği başvuru şartları neler?Başvuru koşulları ise şu şekilde açıklandı:Ödemelerin Kasım ve Aralık aylarında iki eşit taksit halinde yapılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ibb-baskani-imamoglu-ulke-olarak-birlik-ve-beraberligimizin-korunmasi-hepimizin-en-buyuk-vatan-1089706176.html

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