https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/gurcistanda-parlamento-seciminde-oy-verme-islemi-basladi-1089696212.html

Gürcistan'da parlamento seçiminde oy verme işlemi başladı

Gürcistan'da parlamento seçiminde oy verme işlemi başladı

Sputnik Türkiye

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Gürcistan'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

gürcistan

parlamento seçimleri

salome zurabişvili

irakli kobakhidze

şalva papuaşvili

gürcü rüyası

parlamento

hükümet

oy verme

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Ülke genelinde kurulan sandıklar, yerel saatle 08.00'de (TSİ 07.00) açıldı.Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan İrakli Kobakhidze ve Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili oylarını kullandı.Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Natia İoseliani, oylamanın sakin bir şekilde devam ettiğini belirtti.Sözcü, “Birkaç oy kullanma noktasındaküçük teknik arızalar yaşandı, ancak anında müdahale ettik, bu nedenle süreç sakin bir şekilde ilerliyor. Şu anda tüm sandıklarda oy kullanma işlemi sürüyor” dedi.Seçimlerde Rusya ile ılımlı ilişkilerin sürdürülmesini savunan iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin en büyük rakibi Batı'nın hibeleri ile varlığını sürdüren 'Değişim İçin Koalisyon’ seçim bloku görülüyor.Seçimler nispi temsil sistemine göre yapılıyor. Seçim sonucu, parlamentoda 150 koltuğun 76’sını elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek. Dört ana muhalefet partisi toplamda yüzde 50'den fazla oy alırsa, hükümetin oluşumunu etkileyebilecek.Oylama yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek, ardından oy sayımına geçilecek.

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gürcistan, parlamento seçimleri, salome zurabişvili, irakli kobakhidze, şalva papuaşvili, gürcü rüyası, parlamento, hükümet, oy verme