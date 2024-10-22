Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:22
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rusya-disisleri-bakani-lavrov-batinin-tiflisi-rusya-ile-savasa-surukledigine-inanmamak-1089533897.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Gürcü Rüyası kurucusu İvanişvili'nin açıklamalarına verdiği yanıtta, Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa girmeye... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T16:58+0300
2024-10-22T16:59+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rus dışişleri
sergey lavrov
gürcistan
bidzina ivanişvili
batı
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_622a4802ca06c9c89e85c3cc0b87054d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği demeçte, Gürcü siyasetçilerin Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa ittiği yönündeki açıklamalarına inanmamak için hiçbir neden olmadığını vurguladı.Bakan Lavrov açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:'Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler'Gürcü Rüyası kurucusu Bidzina İvanişvili bir TV kanalına verdiği bir mülakatta, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi Başkanı İrakli Garibaşvili'nin, başbakan olduğu dönemde bir ülkenin üst düzey bir yetkilisinin kendisini ülkeyi Rusya ile gerilla savaşına sokmaya çağırdığını açıklamıştı.İvanişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:İvanişvili, bu olaydan sonra hükümetin daha organize hale geldiğini ve bu tür çağrılara karşı daha sert hareket etmeye başladığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/gurcistanin-eski-basbakanindan-batiyi-kizdiracak-itiraf-bize-rusyaya-savas-acmamizi-onerdiler-1089513577.html
rusya
gürcistan
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828745_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5f77d1cfd30bad4a74edbbeb39ccf372.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey lavrov, gürcistan, bidzina ivanişvili, batı, avrupa
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey lavrov, gürcistan, bidzina ivanişvili, batı, avrupa

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok

16:58 22.10.2024 (güncellendi: 16:59 22.10.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Gürcü Rüyası kurucusu İvanişvili'nin açıklamalarına verdiği yanıtta, Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa girmeye zorladığına inanmamak için bir neden olmadığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği demeçte, Gürcü siyasetçilerin Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa ittiği yönündeki açıklamalarına inanmamak için hiçbir neden olmadığını vurguladı.
Bakan Lavrov açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:
Gürcü siyasetçilere inanmamak için hiçbir neden göremiyorum. Kendilerine doğrudan Rusya'ya karşı askeri harekat talimatı veren Batılı ülkelerle diyaloglarından bahsediyorlar. Onlara güvenmemek için hiçbir nedenim yok.

'Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler'

Gürcü Rüyası kurucusu Bidzina İvanişvili bir TV kanalına verdiği bir mülakatta, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi Başkanı İrakli Garibaşvili'nin, başbakan olduğu dönemde bir ülkenin üst düzey bir yetkilisinin kendisini ülkeyi Rusya ile gerilla savaşına sokmaya çağırdığını açıklamıştı.
İvanişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:
Eski Başbakan İrakli Garibaşvili'nin bana söylediklerini size anlatabilirim. Batılı ülkelerden birinden bir üst düzey yetkili onunla konuşmuş. Rusya’ya karşı savaş başlatmayı önermiş. İrakli de, ‘Kaç gün savaşabileceğimizi tahmin ediyorsunuz? Kaç gün dayanabiliriz?’ diye sormuş. ‘Üç ya da dört gün’ cevabını almış. İrakli, ‘Bu 3-4 gün uğruna mı bizi yok ediyorsunuz?’. Ona, ‘3-4 milyonsunuz. 3-4 günde hepinizi öldürmeleri mümkün değil. Sonra ormanda bir gerilla hareketi başlatırsınız. Biz size yardım ederiz, siz de oradan savaşmaya devam edersiniz’ cevabı verilmiş.
İvanişvili, bu olaydan sonra hükümetin daha organize hale geldiğini ve bu tür çağrılara karşı daha sert hareket etmeye başladığını dile getirmişti.
Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin onursal başkanı Bidzina İvanişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
DÜNYA
Gürcistan’ın eski başbakanından Batı’yı kızdıracak itiraf: ‘Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler’
10:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала