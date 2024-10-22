https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rusya-disisleri-bakani-lavrov-batinin-tiflisi-rusya-ile-savasa-surukledigine-inanmamak-1089533897.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Gürcü Rüyası kurucusu İvanişvili'nin açıklamalarına verdiği yanıtta, Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa girmeye... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği demeçte, Gürcü siyasetçilerin Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa ittiği yönündeki açıklamalarına inanmamak için hiçbir neden olmadığını vurguladı.Bakan Lavrov açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:'Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler'Gürcü Rüyası kurucusu Bidzina İvanişvili bir TV kanalına verdiği bir mülakatta, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi Başkanı İrakli Garibaşvili'nin, başbakan olduğu dönemde bir ülkenin üst düzey bir yetkilisinin kendisini ülkeyi Rusya ile gerilla savaşına sokmaya çağırdığını açıklamıştı.İvanişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:İvanişvili, bu olaydan sonra hükümetin daha organize hale geldiğini ve bu tür çağrılara karşı daha sert hareket etmeye başladığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/gurcistanin-eski-basbakanindan-batiyi-kizdiracak-itiraf-bize-rusyaya-savas-acmamizi-onerdiler-1089513577.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey lavrov, gürcistan, bidzina ivanişvili, batı, avrupa
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok
16:58 22.10.2024 (güncellendi: 16:59 22.10.2024)
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Gürcü Rüyası kurucusu İvanişvili'nin açıklamalarına verdiği yanıtta, Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa girmeye zorladığına inanmamak için bir neden olmadığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği demeçte, Gürcü siyasetçilerin Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa ittiği yönündeki açıklamalarına inanmamak için hiçbir neden olmadığını vurguladı.
Bakan Lavrov açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:
Gürcü siyasetçilere inanmamak için hiçbir neden göremiyorum. Kendilerine doğrudan Rusya'ya karşı askeri harekat talimatı veren Batılı ülkelerle diyaloglarından bahsediyorlar. Onlara güvenmemek için hiçbir nedenim yok.
'Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler'
Gürcü Rüyası kurucusu Bidzina İvanişvili bir TV kanalına verdiği bir mülakatta, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi Başkanı İrakli Garibaşvili'nin, başbakan olduğu dönemde bir ülkenin üst düzey bir yetkilisinin kendisini ülkeyi Rusya ile gerilla savaşına sokmaya çağırdığını açıklamıştı.
İvanişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:
Eski Başbakan İrakli Garibaşvili'nin bana söylediklerini size anlatabilirim. Batılı ülkelerden birinden bir üst düzey yetkili onunla konuşmuş. Rusya’ya karşı savaş başlatmayı önermiş. İrakli de, ‘Kaç gün savaşabileceğimizi tahmin ediyorsunuz? Kaç gün dayanabiliriz?’ diye sormuş. ‘Üç ya da dört gün’ cevabını almış. İrakli, ‘Bu 3-4 gün uğruna mı bizi yok ediyorsunuz?’. Ona, ‘3-4 milyonsunuz. 3-4 günde hepinizi öldürmeleri mümkün değil. Sonra ormanda bir gerilla hareketi başlatırsınız. Biz size yardım ederiz, siz de oradan savaşmaya devam edersiniz’ cevabı verilmiş.
İvanişvili, bu olaydan sonra hükümetin daha organize hale geldiğini ve bu tür çağrılara karşı daha sert hareket etmeye başladığını dile getirmişti.