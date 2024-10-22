https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rusya-disisleri-bakani-lavrov-batinin-tiflisi-rusya-ile-savasa-surukledigine-inanmamak-1089533897.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa sürüklediğine inanmamak için bir neden yok

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Gürcü Rüyası kurucusu İvanişvili'nin açıklamalarına verdiği yanıtta, Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa girmeye... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T16:58+0300

2024-10-22T16:58+0300

2024-10-22T16:59+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği demeçte, Gürcü siyasetçilerin Batı'nın Tiflis'i Rusya ile savaşa ittiği yönündeki açıklamalarına inanmamak için hiçbir neden olmadığını vurguladı.Bakan Lavrov açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:'Bize, Rusya’ya savaş açmamızı önerdiler'Gürcü Rüyası kurucusu Bidzina İvanişvili bir TV kanalına verdiği bir mülakatta, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi Başkanı İrakli Garibaşvili'nin, başbakan olduğu dönemde bir ülkenin üst düzey bir yetkilisinin kendisini ülkeyi Rusya ile gerilla savaşına sokmaya çağırdığını açıklamıştı.İvanişvili açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:İvanişvili, bu olaydan sonra hükümetin daha organize hale geldiğini ve bu tür çağrılara karşı daha sert hareket etmeye başladığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/gurcistanin-eski-basbakanindan-batiyi-kizdiracak-itiraf-bize-rusyaya-savas-acmamizi-onerdiler-1089513577.html

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