https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/euro-ve-dolara-rakip-geliyor-kazanda-putine-sembolik-brics-parasi-verildi-1089674270.html

Kazan Zirvesi'nin gündemi olmuştu: BRICS banknotu nedir? Tedavülde mi? Üzerinde hangi bayraklar var?

Kazan Zirvesi'nin gündemi olmuştu: BRICS banknotu nedir? Tedavülde mi? Üzerinde hangi bayraklar var?

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde Putin'e sembolik bir "BRICS banknotu" verildi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, banknotu BRICS... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T15:40+0300

2024-10-25T15:40+0300

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vladimir putin

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Eşitlik ve çok kutupluluk gözetilerek dizayn edilen BRICS parası, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin'e takdim edilmişti. Sembolik para bir anda dünya gündemine düşerken 'BRICS banknotu basılacak mı?' sorusu sorulmaya başlandı. BRICS parasının sembolleri neler?BRICS banknotu veya BRICS parası olarak basında gündem olan banknotun ön yüzünde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ulusal bayrakları ve en bilinen sembolleri yer alırken, arka yüzünde yeni üyelerin Mısır, Etiyopya, İran ve BAE ile grubun potansiyel ortaklarının bayrakları ve isimleri yer alıyor. Çok kutuplu dünyanın sembolüTüm çizimlerin elle yapıldığı ifade edilen BRICS parasının basımı Kirzhach Typography JSC'nin kurucusu ve sahibi Yevgeny Fyodorov tarafından girişimle başlatıldı. Banknotun ön yüzünde bayrakların daire şeklinde düzenlenmesinin BRICS üye ülkeleri arasındaki eşitlik fikrini sembolize ettiğini söyleyen Fyodorov, banknotu bir çalışma taslağı ve ortaya çıkan çok kutuplu dünyanın sembolü olarak adlandırdı. Fyodorov ayrıca "Birçok büyük anlaşmanın semboller ve küçük şeylerle başladığı herkesçe bilinen bir gerçektir" dedi. BRICS banknotunun da tipik Rus banknotları gibi sahteciliğe ve kalpazanlığa karşı güvenilir bir şekilde korunuyor. 'BRICS parası sembolik bir banknot: Para tedavülde değilBRICS Zirvesi'nde banknotun Putin'e takdim edilmesi dünya basınında gündem olunca arama motorlarında kullanıcılar tarafından 'brics banknotu kaç tl?' ve 'brics banknotu ne zaman basılacak?' gibi sorular sorulmaya başlandı. Ancak banknot BRICS Zirvesi'ne özel sembol olarak hazırlandı ve yakın tarihte basılarak dolaşıma girmeyecek. Zirve deklarasyonunda buna atıfta bulunularak 'yerel para birimlerinde ayrımcı olmayan' ticarete dikkat çekildi. Yerel para birimlerinde ayrımcı olmayan ticaret16. BRICS Zirvesi'nde kabul edilen 'Kazan Deklarasyonu'nda, "Ticaret engellerinin en aza indirilmesi ve ayrımcı olmayan erişimin sağlanması temelinde daha hızlı, daha düşük maliyetli, daha verimli, şeffaf, güvenli ve kapsayıcı sınır ötesi ödeme araçlarının yaygın faydalarının farkındayız" cümlesi Batı'nın SWIFT ödeme sistemini adeta 'bir silah' gibi kullanılmasına atıfta bulunuldu.BRICS Sınır Ötesi Ödemeler İnisiyatifi'nin kurulması çağrısında bulunulan belgede ayrıca BRICS Yeni Kalkınma Bankası'nın yerel para birimleriyle projeleri finanse etmesi ve 'önde gelen çok taraflı bir kalkınma kurumu' haline gelmesinin desteklendiği ifade edilerek "BRICS ülkeleri ve ticaret ortakları arasındaki finansal işlemlerde yerel para birimlerinin kullanılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" cümlesi yer aldı.Salı günü zirvede bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ya da euro yerine yerel para birimlerinin kullanılmasının 'günümüz dünyasında ekonomik kalkınmanın mümkün olduğunca siyasetten uzak tutulmasına yardımcı olacağını' ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/putin-yeni-brics-uyelerinin-katilimini-saglamak-uzere-mumkun-olan-her-seyi-basarili-bir-sekilde-1089630814.html

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