https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/cigerci-ile-tilki-arkadas-oldu-her-aksam-geliyor--1089701659.html
Ciğerci ile tilki arkadaş oldu: 'Her akşam geliyor'
Ciğerci ile tilki arkadaş oldu: 'Her akşam geliyor'
Sputnik Türkiye
Elazığ’da bir tilki, her gün akşam saatlerinde geldiği ciğerci dükkanının önünde karnını doyurup doğal ortamına geri dönüyor. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T15:48+0300
2024-10-26T15:48+0300
2024-10-26T15:51+0300
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tilki
elazığ
hayvancılık
ciğer
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Elazığ’daki bir ciğercinin doğal yaşamda yiyecek bulmakta zorlanan bir tilkiye bir kez yemek vermesiyle başlayan arkadaşlık sürüyor. Tilki, her akşam bu dükkânın önüne geliyor. Dükkân sahipleri tarafından verilen ciğerleri iştahla yiyen tilki, doyduktan sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor. Son zamanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken birçok yaban hayvanının kent merkezine indiği gözleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/turkiye-avrupadan-buyukbas-hayvan-ithalini-durdurdu-bircok-ulkede-mavi-dil-hastaligi-goruldu-1089699307.html
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tilki, elazığ, hayvancılık, ciğer, yemek, hayvan, video
tilki, elazığ, hayvancılık, ciğer, yemek, hayvan, video
Ciğerci ile tilki arkadaş oldu: 'Her akşam geliyor'
15:48 26.10.2024 (güncellendi: 15:51 26.10.2024)
Elazığ’da bir tilki, her gün akşam saatlerinde geldiği ciğerci dükkanının önünde karnını doyurup doğal ortamına geri dönüyor.
Elazığ’daki bir ciğercinin doğal yaşamda yiyecek bulmakta zorlanan bir tilkiye bir kez yemek vermesiyle başlayan arkadaşlık sürüyor. Tilki, her akşam bu dükkânın önüne geliyor.
Dükkân sahipleri tarafından verilen ciğerleri iştahla yiyen tilki, doyduktan sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor.
Son zamanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken birçok yaban hayvanının kent merkezine indiği gözleniyor.