https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/cigerci-ile-tilki-arkadas-oldu-her-aksam-geliyor--1089701659.html

Ciğerci ile tilki arkadaş oldu: 'Her akşam geliyor'

Ciğerci ile tilki arkadaş oldu: 'Her akşam geliyor'

Sputnik Türkiye

Elazığ’da bir tilki, her gün akşam saatlerinde geldiği ciğerci dükkanının önünde karnını doyurup doğal ortamına geri dönüyor. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T15:48+0300

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türkiye

tilki

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Elazığ’daki bir ciğercinin doğal yaşamda yiyecek bulmakta zorlanan bir tilkiye bir kez yemek vermesiyle başlayan arkadaşlık sürüyor. Tilki, her akşam bu dükkânın önüne geliyor. Dükkân sahipleri tarafından verilen ciğerleri iştahla yiyen tilki, doyduktan sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor. Son zamanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken birçok yaban hayvanının kent merkezine indiği gözleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/turkiye-avrupadan-buyukbas-hayvan-ithalini-durdurdu-bircok-ulkede-mavi-dil-hastaligi-goruldu-1089699307.html

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