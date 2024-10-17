https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/peskov-zelenskiy-natonun-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-dahil-olmasini-istiyor-1089357423.html
Peskov: Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan dahil olmasını istiyor
Peskov: Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan dahil olmasını istiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in NATO bloğunun çatışmaya katılımını resmileştirmeye çalıştığını, hazırladığı ‘planın’ bunu hedeflediğini... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T20:26+0300
2024-10-17T20:26+0300
2024-10-17T20:25+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
ukrayna
vladimir zelenskiy
barış planı
nato
çatışma
yüksek rada
rusya federasyonu
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Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunduğu ‘barış planı’nı gazetecilere değerlendiren Peskov, bunun NATO’nun Ukrayna çevresindeki çatışmaya katılımını resmileştirme çabası olduğunu söyledi.Peskov, “Planın temel amacı, Zelenskiy'in NATO'nun Ukrayna çevresindeki çatışmaya doğrudan katılımını resmileştirmek istemesidir. En azından ana hatları çizilen, dünya toplumuna ulaşan planın özü budur. Yani diyor ki, ‘evet arkadaşlar, daha önce de katılmınız vardı ama bir nevi gayri resmi olarak. Artık bunu resmileştirelim, NATO burada olsun. Bu onun durumu açısından dar görüşlü, basiretsiz ve mantıksızca” dedi.Bunun bir barış planı değil, daha ziyade NATO ve Rusya Federasyonu'nu önemli sonuçları olacak bir çatışmanın eşiğine getirmek için durumu daha da kızıştırmaya yönelik bir plan olduğunu belirten Peskov, “Avrupalıların, hatta NATO'nun tepkisinden, bu tür mantıksız ve açıkçası aptalca öneriler duymaktan hiç de memnun olmadıklarını görüyoruz" diye konuştu.
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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, vladimir zelenskiy, barış planı, nato, çatışma, yüksek rada, rusya federasyonu
dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, vladimir zelenskiy, barış planı, nato, çatışma, yüksek rada, rusya federasyonu
Peskov: Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan dahil olmasını istiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in NATO bloğunun çatışmaya katılımını resmileştirmeye çalıştığını, hazırladığı ‘planın’ bunu hedeflediğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunduğu ‘barış planı’nı gazetecilere değerlendiren Peskov, bunun NATO’nun Ukrayna çevresindeki çatışmaya katılımını resmileştirme çabası olduğunu söyledi.
Peskov, “Planın temel amacı, Zelenskiy'in NATO'nun Ukrayna çevresindeki çatışmaya doğrudan katılımını resmileştirmek istemesidir. En azından ana hatları çizilen, dünya toplumuna ulaşan planın özü budur. Yani diyor ki, ‘evet arkadaşlar, daha önce de katılmınız vardı ama bir nevi gayri resmi olarak. Artık bunu resmileştirelim, NATO burada olsun. Bu onun durumu açısından dar görüşlü, basiretsiz ve mantıksızca” dedi.
Bunun bir barış planı değil, daha ziyade NATO ve Rusya Federasyonu'nu önemli sonuçları olacak bir çatışmanın eşiğine getirmek için durumu daha da kızıştırmaya yönelik bir plan olduğunu belirten Peskov, “Avrupalıların, hatta NATO'nun tepkisinden, bu tür mantıksız ve açıkçası aptalca öneriler duymaktan hiç de memnun olmadıklarını görüyoruz" diye konuştu.