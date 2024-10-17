https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/peskov-zelenskiy-natonun-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-dahil-olmasini-istiyor-1089357423.html

Peskov: Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan dahil olmasını istiyor

Peskov: Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan dahil olmasını istiyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in NATO bloğunun çatışmaya katılımını resmileştirmeye çalıştığını, hazırladığı ‘planın’ bunu hedeflediğini... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T20:26+0300

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ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

ukrayna

vladimir zelenskiy

barış planı

nato

çatışma

yüksek rada

rusya federasyonu

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Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunduğu ‘barış planı’nı gazetecilere değerlendiren Peskov, bunun NATO’nun Ukrayna çevresindeki çatışmaya katılımını resmileştirme çabası olduğunu söyledi.Peskov, “Planın temel amacı, Zelenskiy'in NATO'nun Ukrayna çevresindeki çatışmaya doğrudan katılımını resmileştirmek istemesidir. En azından ana hatları çizilen, dünya toplumuna ulaşan planın özü budur. Yani diyor ki, ‘evet arkadaşlar, daha önce de katılmınız vardı ama bir nevi gayri resmi olarak. Artık bunu resmileştirelim, NATO burada olsun. Bu onun durumu açısından dar görüşlü, basiretsiz ve mantıksızca” dedi.Bunun bir barış planı değil, daha ziyade NATO ve Rusya Federasyonu'nu önemli sonuçları olacak bir çatışmanın eşiğine getirmek için durumu daha da kızıştırmaya yönelik bir plan olduğunu belirten Peskov, “Avrupalıların, hatta NATO'nun tepkisinden, bu tür mantıksız ve açıkçası aptalca öneriler duymaktan hiç de memnun olmadıklarını görüyoruz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/alman-basini-ukrayna-rusyaya-karsi-kullanilmak-uzere-nukleer-silah-uretebilir-1089353259.html

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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, vladimir zelenskiy, barış planı, nato, çatışma, yüksek rada, rusya federasyonu