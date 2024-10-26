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Bakan Şimşek: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ardından gerçekleşen terör saldırısı 'tesadüf' değil
Bakan Şimşek: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ardından gerçekleşen terör saldırısı 'tesadüf' değil
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısının... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor'Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine yönelik açıklamalarda bulunan Şimşek, "2026'nın sonunda enflasyonun tek hanelere düşmesini öngörüyoruz. Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor" dedi.Enflasyonun baz etkisinin ötesinde düşüş göstereceğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi devreye girmeye başladı. Negatif mali itki ve daha destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracak. Firmaların fiyatlama davranışı iyileşmeye başladı" ifadelerini kullandı. 'Büyüme ile enflasyon arasında bir çelişki yok'Şimşek, Türkiye'nin güçlü büyümeyi sürdürebilmesi için fiyat istikrarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Büyüme ile enflasyon arasında bir çelişki yok" değerlendirmesinde bulundu. Cari açığın daralmasına dikkat çeken Şimşek, "Petrol ve doğal gaz üretimindeki artış, enerji dönüşümü ve aktif sanayi politikalarıyla cari dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getiriyoruz. Bu sayede hem rezerv birikimine katkı sağlayacak hem de dış borcun milli gelire oranını düşüreceğiz" dedi. Rezervlerdeki artışın temel nedeninin dolarizasyondaki azalma olduğunu vurgulayan Şimşek, bankacılık sektörü ile reel sektörün artan dış borç çevirme oranları ve portföy girişlerinin de rezerv birikimine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, kur korumalı mevduat hesaplarında Ağustos 2023'ten bu yana 100 milyar doların üzerinde bir azalma yaşandığını ifade etti. Şimşek, "Verimliliğin artmasını öngören bir programımız var. Türkiye, ticaretteki parçalanmalara karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor. Gümrük Birliği'nin yanı sıra 27 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Toplam ihracatımızın yüzde 60'ını serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkeler oluşturuyor" şeklinde konuştu.Neden Türkiye'ye yatırım yapılmalı?Türkiye'nin yatırım konusundaki avantajlarına dikkat çeken Bakan Şimşek, ülkenin 90 milyona yaklaşan nüfusu ve 15 bin dolarlık kişi başına geliriyle büyük bir ekonomi olduğunu vurguladı. Şimşek, Türkiye'nin büyüme performansının gelişmekte olan ekonomiler arasında emsallerinin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Sadece büyük bir ekonomi değiliz, aynı zamanda hızlı büyüyoruz" ifadelerini kullandı. Ülkenin güçlü ve nitelikli bir iş gücü piyasasına sahip olduğunun altını çizen Şimşek, her yıl 1 milyonu aşkın kalifiye iş gücünün üniversite ve meslek okullarından mezun olduğunu dile getirdi.'Peki, neden bazı gelişmiş ekonomiler kadar zengin değiliz?'Ülkede güçlü bir üretim kültürüne dikkat çeken Bakan Şimşek, "Peki, neden bazı gelişmiş ekonomiler kadar zengin değiliz? Çünkü hala katma değer zincirinde yukarı çıkamadık. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Orta yüksek ve yüksek katma değerli ürünler üretmek için yapısal reformlara hız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.'Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ardından gerçekleşen terör saldırısı 'tesadüf' değil'Sunumunun ardından soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin bir soru üzerine, Ankara saldırısının Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından hemen sonra gerçekleşmesinin 'tesadüf' olmadığını belirtti. Şimşek, "Bu, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve bazı çevrelerin birlik ve barış istemediğini gösteriyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/dmm-tusasin-guvenligi-hasan-doganin-kayinbiraderine-teslim-edildi-iddiasi-dogru-degil-1089690579.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tusaş, tusaş terör saldırısı, enflasyon
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tusaş, tusaş terör saldırısı, enflasyon

Bakan Şimşek: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ardından gerçekleşen terör saldırısı 'tesadüf' değil

01:34 26.10.2024 (güncellendi: 01:36 26.10.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin detaylı bir sunum yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin detaylı bir sunum yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısının Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından hemen sonra gerçekleşmesinin 'tesadüf' olmadığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor'

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine yönelik açıklamalarda bulunan Şimşek, "2026'nın sonunda enflasyonun tek hanelere düşmesini öngörüyoruz. Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor" dedi.
Enflasyonun baz etkisinin ötesinde düşüş göstereceğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi devreye girmeye başladı. Negatif mali itki ve daha destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracak. Firmaların fiyatlama davranışı iyileşmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'Büyüme ile enflasyon arasında bir çelişki yok'

Şimşek, Türkiye'nin güçlü büyümeyi sürdürebilmesi için fiyat istikrarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Büyüme ile enflasyon arasında bir çelişki yok" değerlendirmesinde bulundu.
Cari açığın daralmasına dikkat çeken Şimşek, "Petrol ve doğal gaz üretimindeki artış, enerji dönüşümü ve aktif sanayi politikalarıyla cari dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getiriyoruz. Bu sayede hem rezerv birikimine katkı sağlayacak hem de dış borcun milli gelire oranını düşüreceğiz" dedi.
Rezervlerdeki artışın temel nedeninin dolarizasyondaki azalma olduğunu vurgulayan Şimşek, bankacılık sektörü ile reel sektörün artan dış borç çevirme oranları ve portföy girişlerinin de rezerv birikimine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, kur korumalı mevduat hesaplarında Ağustos 2023'ten bu yana 100 milyar doların üzerinde bir azalma yaşandığını ifade etti.
Şimşek, "Verimliliğin artmasını öngören bir programımız var. Türkiye, ticaretteki parçalanmalara karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor. Gümrük Birliği'nin yanı sıra 27 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Toplam ihracatımızın yüzde 60'ını serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkeler oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Neden Türkiye'ye yatırım yapılmalı?

Türkiye'nin yatırım konusundaki avantajlarına dikkat çeken Bakan Şimşek, ülkenin 90 milyona yaklaşan nüfusu ve 15 bin dolarlık kişi başına geliriyle büyük bir ekonomi olduğunu vurguladı.
Şimşek, Türkiye'nin büyüme performansının gelişmekte olan ekonomiler arasında emsallerinin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Sadece büyük bir ekonomi değiliz, aynı zamanda hızlı büyüyoruz" ifadelerini kullandı.
Ülkenin güçlü ve nitelikli bir iş gücü piyasasına sahip olduğunun altını çizen Şimşek, her yıl 1 milyonu aşkın kalifiye iş gücünün üniversite ve meslek okullarından mezun olduğunu dile getirdi.

'Peki, neden bazı gelişmiş ekonomiler kadar zengin değiliz?'

Ülkede güçlü bir üretim kültürüne dikkat çeken Bakan Şimşek, "Peki, neden bazı gelişmiş ekonomiler kadar zengin değiliz? Çünkü hala katma değer zincirinde yukarı çıkamadık. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Orta yüksek ve yüksek katma değerli ürünler üretmek için yapısal reformlara hız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

'Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ardından gerçekleşen terör saldırısı 'tesadüf' değil'

Sunumunun ardından soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin bir soru üzerine, Ankara saldırısının Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından hemen sonra gerçekleşmesinin 'tesadüf' olmadığını belirtti. Şimşek, "Bu, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve bazı çevrelerin birlik ve barış istemediğini gösteriyor" dedi.
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