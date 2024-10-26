https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/bakan-bayraktar-duyurmustu-saatler-geri-alinacak-mi--1089696355.html

Bakan Bayraktar duyurmuştu: Avrupa kış uygulamasına geçiyor, Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Bakan Bayraktar duyurmuştu: Avrupa kış uygulamasına geçiyor, Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanan kalıcı saat uygulaması eleştirilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusundaki tartışmalar, Avrupa’nın Ekim ayının sonunda kış saati uygulamasına geçmesiyle yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkeleri, 27 Ekim Cumartesi’yi 28 Ekim Pazar’a bağlayan gece saatleri bir saat geri alarak kış saatine geçecek. Bu durumda, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında saat farkı artacak. Türkiye'deki kalıcı saat uygulaması nedir?Türkiye’nin kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerle olan saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile olan fark ise 3 saate yükselecek. Kalıcı yaz saati uygulaması 2016’da alınan karar doğrultusunda yürürlüğe girmişti ve o tarihten bu yana Türkiye’de saat değişikliği yapılmıyor. Yani saatlerde bir değişiklik olmayacak. Bakan'dan açıklama geldi: Kış saati uygulamasına geri dönülecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini belirtti ve saatlerin geri alınmasına yönelik herhangi bir değişiklik düşünülmediğini ifade etti. Bununla birlikte, illerin yerel yönetimlerinin, mesai saatleri ve okul saatleriyle ilgili kendi uygulamalarını yapabileceğini ekledi. Bu açıklamalar, kış aylarında sabah erken saatlerde karanlıkta okula giden öğrencilerin güvenliği konusunda endişeler duyan bazı kesimlerin kış saati uygulamasına dönüş beklentisini karşılayamadı.Türkiye'de neden farklı saat uygulaması var?Türkiye’de kış saati uygulamasının sona ermesi, enerji tasarrufu sağlama ve gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla yapılmış bir değişiklik olarak kabul ediliyor. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlanan ve tüm yıl boyunca aynı saat diliminin kullanılmasını öngören düzenlemeyle kalıcı hale getirildi. Hangi ülkeler kış saat uygulamasını kullanıyor?Avrupa Birliği’nde ise yaz-kış saati değişikliğiyle ilgili tartışmalar uzun süredir devam etmekte. 2018’de yapılan bir ankette Avrupa Birliği vatandaşlarının büyük kısmı saat değişikliği uygulamasının kaldırılmasını desteklemiş olsa da, üye ülkeler arasında ortak bir karar alınamadı. Özellikle bazı ülkelerin yaz saati, bazılarının ise kış saatini sürekli kullanmak istemesi, bu konuda bir anlaşmazlık yaratıyor. Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna, kalıcı kış saati uygulamasını kabul ederek Orta Avrupa Zaman Dilimi’ne geçiş yaptı ve Avrupa’daki saat uygulamaları arasında farklı bir yaklaşımı tercih etmiş oldu.Avrupa’da çoğu ülke, kış saati uygulamasına Ekim ayının son pazar günü, bu yıl 27 Ekim’i 28 Ekim’e bağlayan gece saatleri bir saat geri alarak geçiyor. Bu uygulama kapsamında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra Norveç, İsviçre ve İngiltere gibi Avrupa’nın pek çok ülkesi saatleri geri alacak. Ancak Rusya, Belarus ve İzlanda gibi bazı ülkeler ise bu uygulamayı kullanmıyor ve sabit saat dilimini koruyor.Avrupa genelinde kış saati uygulamasını kaldırmaya yönelik girişimler olsa da, üye ülkeler sürekli olarak yaz saati veya kış saati uygulamalarından hangisinin kalıcı olması gerektiği konusunda anlaşamadıkları için bu tartışma henüz sonuca bağlanmadı. Avrupa Komisyonu tarafından saat değişikliği uygulamasının kaldırılmasına yönelik tasarı 2018’de onaylanmasına rağmen uygulamaya konulmadı. Ukrayna ise son yasal düzenlemeleriyle kış saati uygulamasını kalıcı hale getirdi ve Orta Avrupa Zaman Dilimi’ni (UTC+1) benimsedi. Türkiye’de ise yaz saati uygulamasıyla ilgili herhangi bir değişiklik gündemde yer almazken, sabit saat uygulamasının enerji tasarrufuna olumlu katkı sağladığı görüşü savunulmaya devam ediliyor.

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