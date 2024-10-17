https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/mebden-kis-saati-genelgesi-1089350502.html

MEB'den kış saati genelgesi

MEB'den kış saati genelgesi

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T16:53+0300

2024-10-17T16:53+0300

2024-10-17T16:53+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

yaz-kış saati uygulaması

kış saati uygulaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi.Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün ülkede uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.Valilikler yetkiliGenelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kis-saati-uygulamasi-baslayacak-mi-saatler-geri-alinacak-mi-saatler-ne-zaman-geri-alinacak-2024-1088361628.html

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milli eğitim bakanlığı, yaz-kış saati uygulaması, kış saati uygulaması