https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/avusturyada-iki-ucak-havada-carpisti-oluler-var--1089697996.html
Avusturya'da iki uçak havada çarpıştı: Ölüler var
Avusturya'da iki uçak havada çarpıştı: Ölüler var
Sputnik Türkiye
Avustralya'nın Sydney kentinde iki uçağın havada çarpışması ve ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T12:23+0300
2024-10-26T12:23+0300
2024-10-26T12:23+0300
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avusturalya
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uçak kazası
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde 2 kişiyi taşıyan Cessna 182 tipi uçak, The Oaks Havaalanı'ndan kalkan 1 kişinin bulunduğu küçük uçakla çarpıştı. Uçaklar ormanlık alana düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçaklardan biri alev alırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/fransa-ve-almanya-macaristanin-ukraynaya-yardim-konusundaki-vetosunun-asilmasi-planini-reddetti-1089697464.html
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avusturalya, uçak, uçak kazası, uçak seferi, özel uçak, sydney, ölü
avusturalya, uçak, uçak kazası, uçak seferi, özel uçak, sydney, ölü
Avusturya'da iki uçak havada çarpıştı: Ölüler var
Avustralya'nın Sydney kentinde iki uçağın havada çarpışması ve ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde 2 kişiyi taşıyan Cessna 182 tipi uçak, The Oaks Havaalanı'ndan kalkan 1 kişinin bulunduğu küçük uçakla çarpıştı.
Uçaklar ormanlık alana düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçaklardan biri alev alırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.