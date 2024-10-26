Avrupa Yakası oyuncusu Suna Keskin'den Vural Çelik açıklaması: 'O sette bir sürü şeyler yaşandı'

Vural'ı çok erken kaybettik. Setin çocuğu gibiydi, hepimizle şakalaşan ve neşeli biriydi. Küçük bir sebepten dolayı yollarımız ayrılmıştı ama hep iyi anılarla hatırlayacağım. Cenazelerde helallik almak adettir; hakkımı helal ediyorum.

Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve Keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.)