https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/avrupa-yakasi-oyuncusu-suna-keskinden-vural-celik-aciklamasi-o-sette-bir-suru-seyler-yasandi-1089704479.html
Avrupa Yakası oyuncusu Suna Keskin'den Vural Çelik açıklaması: 'O sette bir sürü şeyler yaşandı'
Avrupa Yakası oyuncusu Suna Keskin'den Vural Çelik açıklaması: 'O sette bir sürü şeyler yaşandı'
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ani ölümü üzerine veda mesajı yayınlayan Gülse Birsel'in sözleri gündem olmuştu. Konu hakkında rol arkadaşları... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T17:36+0300
2024-10-26T17:36+0300
2024-10-26T17:36+0300
yaşam
türkiye
avrupa yakası
dizi
vural çelik
gülse birsel
suna keskin
veda mektubu
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Avrupa Yakası'nın sevilen oyuncularından Vural Çelik'in ani vefatının üstüne eski rol arkadaşı Gülse Birsel'in sosyal medya üzerinden yazdığı 'veda mesajı' gündem olmuştu. Dizide oynayan Suna Keskin, konuya dair açıklamalarda bulundu.Keskin, katıldığı bir televizyon programında olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:Ne olmuştu?Vural Çelik'in oynadığı Avrupa Yakası dizisinin senaristliğini ve başrol oyunculuğunu yapan Gülse Birsel'in Çelik'e veda mesajı gündem yaratmış, Birsel kısa sürede eleştirilerin hedefi olmuştu. Birsel şu sözlerle arkadaşına veda etmişti:Bunun üzerine Çelik'in ailesi ve rol arkadaşları açıklamalarda bulunmuştu. Vural Çelik'in kardeşi bu sözlere tepki göstererek 'Birsel'i abisinin mezarına gidip helallik istemesini beklediğini' söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/vural-celikin-vefati-sonrasi-paylasimi-tepki-cekmisti-gulse-birselden-ikinci-aciklama-1089501325.html
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Avrupa Yakası oyuncusu Suna Keskin'den Vural Çelik açıklaması: 'O sette bir sürü şeyler yaşandı'
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ani ölümü üzerine veda mesajı yayınlayan Gülse Birsel'in sözleri gündem olmuştu. Konu hakkında rol arkadaşları tarafından açıklamalarda bulunulmuştu. Bir açıklamada Avrupa Yakası'nın Sedef'i Suna Keskin'den geldi.
Avrupa Yakası'nın sevilen oyuncularından Vural Çelik'in ani vefatının üstüne eski rol arkadaşı Gülse Birsel'in sosyal medya üzerinden yazdığı 'veda mesajı' gündem olmuştu. Dizide oynayan Suna Keskin, konuya dair açıklamalarda bulundu.
Keskin, katıldığı bir televizyon programında olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Ben diziye ikinci yılında dahil oldum. O setlerde ne kırgınlıklar ne yanlışlıklar yaşanıyor. O sette de bir sürü şeyler yaşandı. Oyuncular tolere etti. Bu da görmezden gelinebilirdi. Yazık olmuş. Niçin başka birisi hoş görülüyor da ötekine bu hoşgörü esirgeniyor? Daha dikkatli olunması gerekir. Keşke denilebilseydi 'Vuralcığım senden vazgeçmiyoruz'.
Vural Çelik'in oynadığı Avrupa Yakas
ı dizisinin senaristliğini ve başrol oyunculuğunu yapan Gülse Birsel'in Çelik'e veda mesajı
gündem yaratmış, Birsel kısa sürede eleştirilerin hedefi olmuştu. Birsel şu sözlerle arkadaşına veda etmişti:
Vural'ı çok erken kaybettik. Setin çocuğu gibiydi, hepimizle şakalaşan ve neşeli biriydi. Küçük bir sebepten dolayı yollarımız ayrılmıştı ama hep iyi anılarla hatırlayacağım. Cenazelerde helallik almak adettir; hakkımı helal ediyorum.
Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve Keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.)
Bunun üzerine Çelik'in ailesi ve rol arkadaşları açıklamalarda bulunmuştu
. Vural Çelik'in kardeşi bu sözlere tepki göstererek 'Birsel'i abisinin mezarına gidip helallik istemesini beklediğini' söylemişti.