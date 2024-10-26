AK Parti'li Zeybekci, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi: 'Sonuna kadar arkasındayız'

Özellikle son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları... Sonuna kadar arkasındayız. Çünkü o Kandil'deki satılmışların nereye satılmış olduklarını çok iyi biliyoruz. Kürt kardeşlerim benim bu vatanımın evlatlarıdır. Ben neysem odur. Ama bir şekilde kandırılan bir bölüm var. Onlar da başka birileri tarafından kandırılıyor. Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var. Çünkü Kandil'dekilerin nerelere kaçacağını ve ruhlarını neye sattıklarını çok iyi biliyoruz. Onları o inlerine mutlaka gömeceğiz. Ama bu arada pişman olup aldatılanlar varsa ki var, onların bir şekilde kucak açmaktır, başka hiçbir şey değildir. Yani millet için, vatan için, ülke için yapılan bir duyurudur, açıklamadır.