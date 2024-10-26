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AK Parti'li Zeybekci, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi: 'Sonuna kadar arkasındayız'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gündem olan açıklamarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
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Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Baklan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Zeybekci, bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attıklarını, atmaya devam edeceklerini söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlatarak, "Bu millet bize inandığı sürece bunların hepsini yaparız. Ama oynanan bir oyun var. Oyun değil, kurulan bir plan var. Bin yıldan beri devam eden bir savaş var. Haçlı Seferleri'yle başlayıp hiç kesintiye uğramayan ve değişmeyen bir plan var. Bir tek plan var ve bir tek hedef var. O da Türkiye, Anadolu. Diğerleri teferruattır. Bu aziz millet bir kere bile esir olmamıştır, kırılmıştır, dökülmüştür, milyonlarca şehit vermiştir ama bir kere bile egemenlerin egemenliği altına girmemiştir" diye konuştu.'Sonuna kadar arkasındayız'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet dileyen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:
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AK Parti'li Zeybekci, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi: 'Sonuna kadar arkasındayız'

19:01 26.10.2024
© Fotoğraf : İHANihat Zeybekci
Nihat Zeybekci - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
© Fotoğraf : İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gündem olan açıklamarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu ifadelerin sonuna kadar arkasında olduklarını vurguladı.
Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Baklan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Zeybekci, bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attıklarını, atmaya devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlatarak, "Bu millet bize inandığı sürece bunların hepsini yaparız. Ama oynanan bir oyun var. Oyun değil, kurulan bir plan var. Bin yıldan beri devam eden bir savaş var. Haçlı Seferleri'yle başlayıp hiç kesintiye uğramayan ve değişmeyen bir plan var. Bir tek plan var ve bir tek hedef var. O da Türkiye, Anadolu. Diğerleri teferruattır. Bu aziz millet bir kere bile esir olmamıştır, kırılmıştır, dökülmüştür, milyonlarca şehit vermiştir ama bir kere bile egemenlerin egemenliği altına girmemiştir" diye konuştu.

'Sonuna kadar arkasındayız'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet dileyen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları... Sonuna kadar arkasındayız. Çünkü o Kandil'deki satılmışların nereye satılmış olduklarını çok iyi biliyoruz. Kürt kardeşlerim benim bu vatanımın evlatlarıdır. Ben neysem odur. Ama bir şekilde kandırılan bir bölüm var. Onlar da başka birileri tarafından kandırılıyor. Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var. Çünkü Kandil'dekilerin nerelere kaçacağını ve ruhlarını neye sattıklarını çok iyi biliyoruz. Onları o inlerine mutlaka gömeceğiz. Ama bu arada pişman olup aldatılanlar varsa ki var, onların bir şekilde kucak açmaktır, başka hiçbir şey değildir. Yani millet için, vatan için, ülke için yapılan bir duyurudur, açıklamadır.

Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
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