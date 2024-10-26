https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/abd-tayvana-nasams-fuze-sisteminin-satisina-onay-verdi-1089704780.html
ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi
ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Tayvan'a aralarında karadan havaya füzeler ve radar sistemlerinin olduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T17:38+0300
2024-10-26T17:38+0300
2024-10-26T17:38+0300
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tek çin politikası
abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) tipi füzeler ile 'AN/TPS-77' ve 'AN/TPS-78' radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi.Açıklamada, füzelere 1.16 milyar dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 'Başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı' ifade edildi.Çin, daha önceki silah satışlarıyla bağlantılı çok sayıda Amerikan şirketine yaptırım kararı almıştı. Pekin, 'Tek Çin' ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/avrupa-parlamentosundan-tayvan-karari-yabanci-mudahaleye-karsi-koymaya-iliskin-bir-karar-kabul-1089626134.html
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abd, tayvan, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), çin, tek çin politikası, abd dışişleri bakanlığı
abd, tayvan, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), çin, tek çin politikası, abd dışişleri bakanlığı
ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi
ABD'nin Tayvan'a aralarında karadan havaya füzeler ve radar sistemlerinin olduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) tipi füzeler ile 'AN/TPS-77' ve 'AN/TPS-78' radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi.
Açıklamada, füzelere 1.16 milyar dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 'Başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı' ifade edildi.
Çin, daha önceki silah satışlarıyla bağlantılı çok sayıda Amerikan şirketine yaptırım kararı almıştı. Pekin, 'Tek Çin' ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.