https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/abd-tayvana-nasams-fuze-sisteminin-satisina-onay-verdi-1089704780.html

ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi

ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Tayvan'a aralarında karadan havaya füzeler ve radar sistemlerinin olduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T17:38+0300

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2024-10-26T17:38+0300

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ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)

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abd dışişleri bakanlığı

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) tipi füzeler ile 'AN/TPS-77' ve 'AN/TPS-78' radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi.Açıklamada, füzelere 1.16 milyar dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 'Başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı' ifade edildi.Çin, daha önceki silah satışlarıyla bağlantılı çok sayıda Amerikan şirketine yaptırım kararı almıştı. Pekin, 'Tek Çin' ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/avrupa-parlamentosundan-tayvan-karari-yabanci-mudahaleye-karsi-koymaya-iliskin-bir-karar-kabul-1089626134.html

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abd, tayvan, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), çin, tek çin politikası, abd dışişleri bakanlığı