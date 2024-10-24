https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/avrupa-parlamentosundan-tayvan-karari-yabanci-mudahaleye-karsi-koymaya-iliskin-bir-karar-kabul-1089626134.html
Avrupa Parlamentosu’ndan Tayvan kararı: 'Yabancı' müdahaleye karşı koymaya ilişkin karar kabul edildi
Avrupa Parlamentosu’ndan Tayvan kararı: 'Yabancı' müdahaleye karşı koymaya ilişkin karar kabul edildi
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu üyeleri Strazburg'da düzenlenen genel kurul toplantısında, Çin'den kaynaklandığı iddia edilenler de dahil olmak üzere 'yabancı müdahale ve... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T16:58+0300
2024-10-24T16:58+0300
2024-10-24T16:59+0300
dünya
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu
çin
tayvan
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083155626_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_fe9508c343792735b038b2286ca09d44.jpg
Söz konusu kabul edilen bu belgede ayrıca, 'Çin ve Rusya'ya açıkça müdahale ettikleri' iddiasıyla ikili işbirlikleri ve kapasitelerini arttırma arzuları nedeniyle kınama kararı alındı.Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen kararda şu cümleler yer aldı:Avrupa Parlamentosu aynı zamanda 'Tayvan halkının hayatlarını nasıl yaşamak istediklerine demokratik olarak karar vermeleri gerektiğinin' yer aldığı belgede ayrıca 'Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Interpol ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası örgütlere anlamlı katılımı' da desteklendi.'ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki askeri yığınağı memnuniyetle verici'Söz konusu kabul edilen kararda ek olarak Tayvan yakınlarındaki Çin'in yersiz askeri tatbikatlarını ve sürekli askeri provokasyonlarını' da kınanarak ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki askeri yığınağı memnuniyetle karşılandı.Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca Avrupa Komisyonu'na 'Tayvan ile ikili yatırım anlaşması ve diğer AB anlaşmaları üzerinde derhal çalışmaya başlaması' çağrısında bulunurken, AB'nin bir bütün olarak Çin ile ilişkilerinde siyasi temel olarak 'Tek Çin' politikasını desteklemeye devam ettiğini de teyit ettiler.Avrupa Parlamentosu, Tayvan'la ilgili olarak 'dış müdahaleyi' kınayan bu kararda, Çin ve Rusya yakınlaşmasına ilişkin de kınama kararı aldı. İkili ortaklığın yanı sıra Pekin'in kapasite geliştirmesinin de kınandığı belgede, "Avrupa Parlamentosu, Çin'in artan askeri yatırımları ve askeri yapılanması konusundaki ciddi endişelerini yineler; Çin ve Rusya'nın askeri bağlarını daha da güçlendirme taahhütleri konusunda ciddi kaygılarını ifade eder. AB Konseyi'nin Çinli şirketlere yaptırım uygulama kararını memnuniyetle karşılar ve Rusya ile Çin arasındaki ‘kısıtlama olmaksızın’ ortaklığı kınar" ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cin-devlet-baskani-si-cinpingden-filistin-ve-lubnanda-daha-fazla-yikim-olmasin-cagrisi-1089621938.html
çin
tayvan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083155626_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0c102a106e0cca2f4e67cc0e9c58647.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, çin, tayvan, rusya
avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, çin, tayvan, rusya
Avrupa Parlamentosu’ndan Tayvan kararı: 'Yabancı' müdahaleye karşı koymaya ilişkin karar kabul edildi
16:58 24.10.2024 (güncellendi: 16:59 24.10.2024)
Avrupa Parlamentosu üyeleri Strazburg'da düzenlenen genel kurul toplantısında, Çin'den kaynaklandığı iddia edilenler de dahil olmak üzere 'yabancı müdahale ve dezenformasyona' karşı Tayvanlı yetkililerle işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten bir karar kabul etti.
Söz konusu kabul edilen bu belgede ayrıca, 'Çin ve Rusya'ya açıkça müdahale ettikleri' iddiasıyla ikili işbirlikleri ve kapasitelerini arttırma arzuları nedeniyle kınama kararı alındı.
Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen kararda şu cümleler yer aldı:
Avrupa Parlamentosu, Çin'inTayvan'a yönelik siber ve dezenformasyon politikaları da dahil olmak üzere sistematik eylemlerini kınar. Bu bağlamda dezenformasyon ve yabancı müdahaleye karşı işbirliğini güçlendirmek üzere AB ve Tayvan arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi çağrısında bulunur ve dezenformasyon ile müdahaleyle mücadeleye yönelik ortak çabaları koordine etmek üzere Tayvan'daki AB ticaret misyonuna bir irtibat görevlisi atanmasını memnuniyetle karşılar.
Avrupa Parlamentosu aynı zamanda 'Tayvan halkının hayatlarını nasıl yaşamak istediklerine demokratik olarak karar vermeleri gerektiğinin' yer aldığı belgede ayrıca 'Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Interpol ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası örgütlere anlamlı katılımı' da desteklendi.
'ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki askeri yığınağı memnuniyetle verici'
Söz konusu kabul edilen kararda ek olarak Tayvan yakınlarındaki Çin'in yersiz askeri tatbikatlarını ve sürekli askeri provokasyonlarını' da kınanarak ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki askeri yığınağı memnuniyetle karşılandı.
Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca Avrupa Komisyonu'na 'Tayvan ile ikili yatırım anlaşması ve diğer AB anlaşmaları üzerinde derhal çalışmaya başlaması' çağrısında bulunurken, AB'nin bir bütün olarak Çin ile ilişkilerinde siyasi temel olarak 'Tek Çin' politikasını desteklemeye devam ettiğini de teyit ettiler.
Avrupa Parlamentosu, Tayvan'la ilgili olarak 'dış müdahaleyi' kınayan bu kararda, Çin ve Rusya yakınlaşmasına ilişkin de kınama kararı aldı. İkili ortaklığın yanı sıra Pekin'in kapasite geliştirmesinin de kınandığı belgede, "Avrupa Parlamentosu, Çin'in artan askeri yatırımları ve askeri yapılanması konusundaki ciddi endişelerini yineler; Çin ve Rusya'nın askeri bağlarını daha da güçlendirme taahhütleri konusunda ciddi kaygılarını ifade eder. AB Konseyi'nin Çinli şirketlere yaptırım uygulama kararını memnuniyetle karşılar ve Rusya ile Çin arasındaki ‘kısıtlama olmaksızın’ ortaklığı kınar" ifadesine yer verildi.