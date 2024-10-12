https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/abb-baskani-yavas-ankara-turkiyenin-bagimsizlik-mucadelesinin-kalbi-oldu-1089167764.html

ABB Başkanı Yavaş: Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu

ABB Başkanı Yavaş: Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi. ABB Başkanı Yavaş ile eşi Nursen Yavaş... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T22:58+0300

2024-10-12T22:58+0300

2024-10-12T22:58+0300

politika

abb

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

başkent

cumhuriyet

mustafa kemal atatürk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089067936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72bed9be21c7b7146b233619a52d2532.jpg

Ankara’nın başkent oluşunun 101. yıldönümü sebebiyle ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi. Programda gösteri yapan seğmenlere eşlik eden Başkan Yavaş, yaptığı konuşmada Ankara’nın başkent olma sürecinin sadece bir coğrafi konum tercihi değil, bağımsızlık mücadelesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinin simgesi olduğunu söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent olma sürecinin sadece bir coğrafi konum tercihi değil, bağımsızlık mücadelesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa sürecinin simgesi olduğunu belirtti.Kentin 1290 yılından itibaren 'Ahi Cumhuriyeti Başkenti' olduğunu aktaran Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı bu şehirden yönetti ve bu yüzden Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesi sadece bir şehrin başkent yapılması değil, yeni Cumhuriyet'in modern, bağımsız ve çağdaş kimliğinin bir ifadesiydi. Ankara, Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolundaki simgesi olarak bu misyonu üstlendi ve Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktalarının merkezi haline geldi" diye konuştu.Ankara'nın tarih boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yaptığını anlatan Yavaş, başkent Ankara'da bulunan Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin kenti, kendi tarihleriyle zenginleştirdiğini kaydetti.'Ankara’da adım attığımız her yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleri bulunmaktadır'Cumhuriyet ruhunun tarıma yapılan yatırımlarla, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesiyle, Çubuk Barajı, BAKAP gibi çeşitli projelerle devam ettiğini kaydeden Yavaş, “Ankara’da adım attığımız her yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleri bulunmaktadır. Bugün bize miras bıraktığı eserlerin birçoğunu kullanırken bunu büyük bir minnetle hissetmekteyiz. Belediye olarak, bu değerleri yaşatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yeni yeşil alanlar, yollar ve altyapı projeleriyle Ankara’yı daha yaşanabilir bir şehir hâline getiriyoruz. Tarihi miraslarımızı restore ederken, kırsal kalkınma projeleriyle de üreticilerimize destek veriyoruz. Özellikle Başkentli hemşehrilerimiz için geliştirdiğimiz sosyal projelerle kentimizi geleceğe taşıma hedefindeyiz. Bugün Ankara’mız sadece idari bir başkent değil, altı milyonluk nüfusu, planlı yapısı, anıtsal yapıları, çağdaş kültür merkezleri, modern çarşıları, üniversiteleri, sağlık kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları ve yeşil alanları ile dünyada adından söz ettiren model bir başkent olmuştur. Ben ve çalışma arkadaşlarım da görevde bulunduğumuz altı yıla yakın süreçte tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak başkentimize layık hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son beş yılda 15 milyon metrekare yeni yeşil alan inşa ettik. Dünyanın en büyük Tarım Kampüsünü şehrimize kazandırdık. Ankara Kalesi ve çevresindeki yüzlerce tarihi yapıyı restore ederek tarihi ve modernliği uyumla bir araya getiriyoruz. Tüm dünyada ilgi ile izlenen yüzlerce sosyal projeyi yürürlüğe koyarak başta dezavantajlı kesimler olmak üzere halkımızın hiçbir konuda kendisini yalnız hissetmemesini sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.'Uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi elzemdir'Yavaş, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değindi.Gazze'deki durumun, tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade eden Yavaş, şunları söyledi:Yavaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ankara'nın başkent olmasına katkıda bulunan tüm devlet insanlarına, kurtuluş kahramanlarına ve aziz şehitlere şükranlarını sundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abb-baskani-yavas-ciddi-tehlike-olusturuyor-diyerek-duyurdu-kapsamli-bir-eylem-plani-hazirlayacagiz-1089068572.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, başkent, cumhuriyet, mustafa kemal atatürk