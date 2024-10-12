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ABB Başkanı Yavaş: Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu
ABB Başkanı Yavaş: Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi. ABB Başkanı Yavaş ile eşi Nursen Yavaş... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T22:58+0300
2024-10-12T22:58+0300
politika
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ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
başkent
cumhuriyet
mustafa kemal atatürk
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Ankara’nın başkent oluşunun 101. yıldönümü sebebiyle ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi. Programda gösteri yapan seğmenlere eşlik eden Başkan Yavaş, yaptığı konuşmada Ankara’nın başkent olma sürecinin sadece bir coğrafi konum tercihi değil, bağımsızlık mücadelesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinin simgesi olduğunu söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent olma sürecinin sadece bir coğrafi konum tercihi değil, bağımsızlık mücadelesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa sürecinin simgesi olduğunu belirtti.Kentin 1290 yılından itibaren 'Ahi Cumhuriyeti Başkenti' olduğunu aktaran Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı bu şehirden yönetti ve bu yüzden Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesi sadece bir şehrin başkent yapılması değil, yeni Cumhuriyet'in modern, bağımsız ve çağdaş kimliğinin bir ifadesiydi. Ankara, Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolundaki simgesi olarak bu misyonu üstlendi ve Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktalarının merkezi haline geldi" diye konuştu.Ankara'nın tarih boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yaptığını anlatan Yavaş, başkent Ankara'da bulunan Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin kenti, kendi tarihleriyle zenginleştirdiğini kaydetti.'Ankara’da adım attığımız her yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleri bulunmaktadır'Cumhuriyet ruhunun tarıma yapılan yatırımlarla, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesiyle, Çubuk Barajı, BAKAP gibi çeşitli projelerle devam ettiğini kaydeden Yavaş, “Ankara’da adım attığımız her yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleri bulunmaktadır. Bugün bize miras bıraktığı eserlerin birçoğunu kullanırken bunu büyük bir minnetle hissetmekteyiz. Belediye olarak, bu değerleri yaşatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yeni yeşil alanlar, yollar ve altyapı projeleriyle Ankara’yı daha yaşanabilir bir şehir hâline getiriyoruz. Tarihi miraslarımızı restore ederken, kırsal kalkınma projeleriyle de üreticilerimize destek veriyoruz. Özellikle Başkentli hemşehrilerimiz için geliştirdiğimiz sosyal projelerle kentimizi geleceğe taşıma hedefindeyiz. Bugün Ankara’mız sadece idari bir başkent değil, altı milyonluk nüfusu, planlı yapısı, anıtsal yapıları, çağdaş kültür merkezleri, modern çarşıları, üniversiteleri, sağlık kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları ve yeşil alanları ile dünyada adından söz ettiren model bir başkent olmuştur. Ben ve çalışma arkadaşlarım da görevde bulunduğumuz altı yıla yakın süreçte tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak başkentimize layık hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son beş yılda 15 milyon metrekare yeni yeşil alan inşa ettik. Dünyanın en büyük Tarım Kampüsünü şehrimize kazandırdık. Ankara Kalesi ve çevresindeki yüzlerce tarihi yapıyı restore ederek tarihi ve modernliği uyumla bir araya getiriyoruz. Tüm dünyada ilgi ile izlenen yüzlerce sosyal projeyi yürürlüğe koyarak başta dezavantajlı kesimler olmak üzere halkımızın hiçbir konuda kendisini yalnız hissetmemesini sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.'Uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi elzemdir'Yavaş, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değindi.Gazze'deki durumun, tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade eden Yavaş, şunları söyledi:Yavaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ankara'nın başkent olmasına katkıda bulunan tüm devlet insanlarına, kurtuluş kahramanlarına ve aziz şehitlere şükranlarını sundu.
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abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, başkent, cumhuriyet, mustafa kemal atatürk
abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, başkent, cumhuriyet, mustafa kemal atatürk

ABB Başkanı Yavaş: Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu

22:58 12.10.2024
© AA / Harun ÖzalpAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
© AA / Harun Özalp
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Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi. ABB Başkanı Yavaş ile eşi Nursen Yavaş, Yenimahalle ilçesindeki bir otelde siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonlardan temsilcilerin katıldığı bir resepsiyon verdi.
Ankara’nın başkent oluşunun 101. yıldönümü sebebiyle ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi.
Programda gösteri yapan seğmenlere eşlik eden Başkan Yavaş, yaptığı konuşmada Ankara’nın başkent olma sürecinin sadece bir coğrafi konum tercihi değil, bağımsızlık mücadelesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinin simgesi olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent olma sürecinin sadece bir coğrafi konum tercihi değil, bağımsızlık mücadelesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa sürecinin simgesi olduğunu belirtti.
Kentin 1290 yılından itibaren 'Ahi Cumhuriyeti Başkenti' olduğunu aktaran Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı bu şehirden yönetti ve bu yüzden Ankara, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesi sadece bir şehrin başkent yapılması değil, yeni Cumhuriyet'in modern, bağımsız ve çağdaş kimliğinin bir ifadesiydi. Ankara, Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolundaki simgesi olarak bu misyonu üstlendi ve Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktalarının merkezi haline geldi" diye konuştu.
Ankara'nın tarih boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yaptığını anlatan Yavaş, başkent Ankara'da bulunan Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin kenti, kendi tarihleriyle zenginleştirdiğini kaydetti.

'Ankara’da adım attığımız her yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleri bulunmaktadır'

Cumhuriyet ruhunun tarıma yapılan yatırımlarla, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesiyle, Çubuk Barajı, BAKAP gibi çeşitli projelerle devam ettiğini kaydeden Yavaş, “Ankara’da adım attığımız her yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleri bulunmaktadır. Bugün bize miras bıraktığı eserlerin birçoğunu kullanırken bunu büyük bir minnetle hissetmekteyiz. Belediye olarak, bu değerleri yaşatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yeni yeşil alanlar, yollar ve altyapı projeleriyle Ankara’yı daha yaşanabilir bir şehir hâline getiriyoruz. Tarihi miraslarımızı restore ederken, kırsal kalkınma projeleriyle de üreticilerimize destek veriyoruz. Özellikle Başkentli hemşehrilerimiz için geliştirdiğimiz sosyal projelerle kentimizi geleceğe taşıma hedefindeyiz. Bugün Ankara’mız sadece idari bir başkent değil, altı milyonluk nüfusu, planlı yapısı, anıtsal yapıları, çağdaş kültür merkezleri, modern çarşıları, üniversiteleri, sağlık kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları ve yeşil alanları ile dünyada adından söz ettiren model bir başkent olmuştur. Ben ve çalışma arkadaşlarım da görevde bulunduğumuz altı yıla yakın süreçte tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak başkentimize layık hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son beş yılda 15 milyon metrekare yeni yeşil alan inşa ettik. Dünyanın en büyük Tarım Kampüsünü şehrimize kazandırdık. Ankara Kalesi ve çevresindeki yüzlerce tarihi yapıyı restore ederek tarihi ve modernliği uyumla bir araya getiriyoruz. Tüm dünyada ilgi ile izlenen yüzlerce sosyal projeyi yürürlüğe koyarak başta dezavantajlı kesimler olmak üzere halkımızın hiçbir konuda kendisini yalnız hissetmemesini sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

'Uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi elzemdir'

Yavaş, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değindi.
Gazze'deki durumun, tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

Sivil kayıplar, özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Bu yaşananlar, uluslararası hukuka ve insan haklarına açıkça aykırıdır. Barışın sağlanması için acilen diyalog ve uzlaşıya ihtiyaç vardır. Uluslararası toplumun, insani yardımları hızlandırması ve bu trajediyi sona erdirmek için ortak çaba göstermesi elzemdir. Her bir canlının yaşam hakkına saygı gösterilmeli ve geleceğimizin teminatı olan çocuklar için güvenli bir ortam sağlanmalıdır.

Unutmayalım ki barış, yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda insanlık onurunun gereğidir. Tüm ülkeleri, bu trajediyi durdurmak için dayanışmaya ve adaletin sağlanmasına davet ediyoruz. Birlikte, daha güvenli bir gelecek için el birliğiyle çalışalım. Nitekim bu noktada fikrimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Yurtta barış, dünyada barış'tır. Göreve geldiğimiz günden beri tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu mirasa ve 'gönlünde özel bir yeri olduğunu' ifade ettiği Ankara halkına layık olmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Yavaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ankara'nın başkent olmasına katkıda bulunan tüm devlet insanlarına, kurtuluş kahramanlarına ve aziz şehitlere şükranlarını sundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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