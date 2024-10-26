https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/14-ilde-bungalov-dolandiricilarina-es-zamanli-operasyon-yapildi-toplamda-153-milyon-tllik-para-1089706313.html

14 ilde 'bungalov dolandırıcılarına' eş zamanlı operasyon yapıldı: Toplamda 153 milyon TL'lik para giriş çıkışı saptandı

14 ilde 'bungalov dolandırıcılarına' eş zamanlı operasyon yapıldı: Toplamda 153 milyon TL'lik para giriş çıkışı saptandı

Sputnik Türkiye

Bungalov kiralama siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılıkların tespiti kapsamında yapılan operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Dolandırıcıların hesaplarında... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T18:48+0300

2024-10-26T18:48+0300

2024-10-26T18:49+0300

türkiye

bungalov

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bungalov dolandırıcılığı nasıl anlaşılır

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14 ilde yapılan operasyonlarda hedef bu sefer 'bungalov dolandırıcıları' oldu. Operasyonlarda 51 şüpheliden 38'inin tutuklandığı bildirilirken dolandırıcıların hesaplarına toplamda 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda hedef son dönemde internette 'bungalov kiralama' adı altında açılan sahte içeriklerle halkı dolandıran şüpheliler yakalandı. Sosyal medya platformlarında aslı olmayan, sahte görseller paylaşarak müşterilerinden kapora bedelleri veya kiralama bedelleri alarak dolandıran şüphelilerin hesaplarına 153 milyondan fazla para giriş çıkışı olduğu saptandı.Yürütülen soruşturma sonrası eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 14 farklı ilde 56 şüpheliden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 28'inin ise tutuklandığı bildirildi.Bungalov dolandırıcılığı nasıl anlaşılır?Özellikle sosyal medyaya verdikleri reklamlarla sürekli ön plana çıkan bungalov kiralama siteleri, bazen gerçekte var olmayan bungalovları kiralıyormuş gibi yaparak müşterilerini dolandırabiliyor. Eğer web sitesinde birbirinden farklı bungalov görselleri fark edilirse acenteyi sorgulamanın kolay bir yolu var. Alo 176 Turizm Bakanlığı'nı arayarak bungalov kiralama sitelerinin gerçek olup olmadığı anlaşılabilir.Bungalov dolandırıcılığı nereye şikayet edilir?Bungalov kiralama bahanesiyle dolandırılan bir kişi, en yakınında bulunan emniyet birimine acente hakkında şikayette bulunabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/havuzlu-bungalovlar-calindi-iddiasi-kaymakamliktan-aciklama-geldi-1083511533.html

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