https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/havuzlu-bungalovlar-calindi-iddiasi-kaymakamliktan-aciklama-geldi-1083511533.html

'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Kaymakamlıktan açıklama geldi

'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Kaymakamlıktan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Çatalca Kaymakamlığından, çalındığı iddia edilen bungalov evlerle ilgili, "25 Mart tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T22:22+0300

2024-05-05T22:22+0300

2024-05-05T22:22+0300

türkiye

çatalca

bungalov

hırsızlık

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Çatalca’da alacak verecek meselesi yüzünden 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındığı iddia edilmişti. Çatalca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi'nde 5 adet bungalov ev ve havuzun çalındığı yönünde yapılan haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı görülmektedir. Emniyet birimlerimizin konuya ilişkin yaptığı çalışma sonucunda; iddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024 tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır” denildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/catalcada-5-bungalov-havuzlariyla-birlikte-calindi-geriye-cakil-taslari-kaldi-1083494408.html

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çatalca, bungalov, hırsızlık