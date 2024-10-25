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Zaharova: BRICS Zirvesi, Batı için 'enformasyon sarsıntısı' oldu
Zaharova: BRICS Zirvesi, Batı için 'enformasyon sarsıntısı' oldu
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, kolektif Batı'nın BRICS Zirvesi'nin başarısız kılmak için her türlü fırsatı aradığının altını çizdi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T17:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nin Batı için 'enformasyon sarsıntısı' olduğunu ve Batı'nın zirveye katılan ülkeleri karalamak için her türlü fırsatı kolladığını belirtti.Pervıy Kanal'a demeç veren Zaharova, "İlk olarak zirve, kolektif Batı ülkeleri için tam olarak bir enformasyon sarsıntısı oldu. İkincisi, BRICS etkinlikleri sırasında zirvenin gündemini bozacak ya da BRICS'e dahil olan ülkeleri karalamak için kullanılacak bilgiler yaymak için her türlü fırsatı aradılar" dedi.Zaharova, Varşova'nın Rusya'nın Polonya'daki başkonsolosluğunun kapatılması nedeniyle diplomatik temsilcilik çalışanlarını sınır dışı etme kararı almasının zirveyle bağlantılı olabileceğinin altını çizdi.Rus Dışişleri Sözcüsü, "İnsanları bir şekilde ekranların başından uzaklaştırmaları gerekiyordu. Zira ekranlarda BRICS Zirvesi'nin fark edilmemesi imkansızdı" ifadelerini kullandı.
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Zaharova: BRICS Zirvesi, Batı için 'enformasyon sarsıntısı' oldu

17:38 25.10.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, kolektif Batı'nın BRICS Zirvesi'nin başarısız kılmak için her türlü fırsatı aradığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nin Batı için 'enformasyon sarsıntısı' olduğunu ve Batı'nın zirveye katılan ülkeleri karalamak için her türlü fırsatı kolladığını belirtti.

Pervıy Kanal'a demeç veren Zaharova, "İlk olarak zirve, kolektif Batı ülkeleri için tam olarak bir enformasyon sarsıntısı oldu. İkincisi, BRICS etkinlikleri sırasında zirvenin gündemini bozacak ya da BRICS'e dahil olan ülkeleri karalamak için kullanılacak bilgiler yaymak için her türlü fırsatı aradılar" dedi.

Zaharova, Varşova'nın Rusya'nın Polonya'daki başkonsolosluğunun kapatılması nedeniyle diplomatik temsilcilik çalışanlarını sınır dışı etme kararı almasının zirveyle bağlantılı olabileceğinin altını çizdi.

Rus Dışişleri Sözcüsü, "İnsanları bir şekilde ekranların başından uzaklaştırmaları gerekiyordu. Zira ekranlarda BRICS Zirvesi'nin fark edilmemesi imkansızdı" ifadelerini kullandı.
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