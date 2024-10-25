https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/zaharova-brics-zirvesi-bati-icin-enformasyon-sarsintisi-oldu-1089682203.html

Zaharova: BRICS Zirvesi, Batı için 'enformasyon sarsıntısı' oldu

Zaharova: BRICS Zirvesi, Batı için 'enformasyon sarsıntısı' oldu

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, kolektif Batı'nın BRICS Zirvesi'nin başarısız kılmak için her türlü fırsatı aradığının altını çizdi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T17:38+0300

2024-10-25T17:38+0300

2024-10-25T17:38+0300

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mariya zaharova

brics

brics zirvesi

brics liderler zirvesi

16. brics zirvesi

kolektif batı

polonya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nin Batı için 'enformasyon sarsıntısı' olduğunu ve Batı'nın zirveye katılan ülkeleri karalamak için her türlü fırsatı kolladığını belirtti.Pervıy Kanal'a demeç veren Zaharova, "İlk olarak zirve, kolektif Batı ülkeleri için tam olarak bir enformasyon sarsıntısı oldu. İkincisi, BRICS etkinlikleri sırasında zirvenin gündemini bozacak ya da BRICS'e dahil olan ülkeleri karalamak için kullanılacak bilgiler yaymak için her türlü fırsatı aradılar" dedi.Zaharova, Varşova'nın Rusya'nın Polonya'daki başkonsolosluğunun kapatılması nedeniyle diplomatik temsilcilik çalışanlarını sınır dışı etme kararı almasının zirveyle bağlantılı olabileceğinin altını çizdi.Rus Dışişleri Sözcüsü, "İnsanları bir şekilde ekranların başından uzaklaştırmaları gerekiyordu. Zira ekranlarda BRICS Zirvesi'nin fark edilmemesi imkansızdı" ifadelerini kullandı.

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