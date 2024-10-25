https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/yunanistanda-iki-rahip-kilisenin-parasini-kullanarak-gece-kuluplerini-finanse-etmekle-suclaniyor-1089663718.html

Yunanistan'da iki rahip, 'kilisenin parasını kullanarak gece kulüplerini finanse etmekle' suçlanıyor

Yunanistan'da iki rahip, 'kilisenin parasını kullanarak gece kulüplerini finanse etmekle' suçlanıyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da iki rahibin aralarında bulunduğu toplamda 7 kişi, kilisenin parasını zimmetine geçirip gece kulüplerine yatırım yapmakla suçlanıyor. Savcılık... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T11:10+0300

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katolik kilisesi

papaz

gece kulübü

zimmetine para geçirme

kara para aklama

soruşturma

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Yunanistan'da yetkililer, aralarında iki Katolik Kilisesi'nin üst düzey yetkilisinin de bulunduğu toplamda 7 kişiyi, kilise için ayrılan 3 milyon euroyu zimmetlerine geçirme suçundan soruşturuyor. Yetkililer, yatırım kisvesi altında yapılan para transferlerinin sekiz yıldır sürdüğünü iddia ediyor.Katolik Kilisesi'ndeki 2 üst düzey yetkilinin aralarında bulunduğu grubun, kiliseye ait 3 milyon euroyu gece kulüplerine yatırım yapma amacıyla zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor. Kilisenin parasını, Yunan gece hayatını finanse etmek için kullanıldığını ortaya çıkaran soruşturma kapsamında Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda bulunan beş gece kulübü sahibinin hesaplarının dondurulduğu bildirildi.Kilisenin perşembe günü yaptığı duyuruda, 'iki rahibin eylemlerinden haberdar olmadıkları' açıklandı.

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avrupa, yunanistan, katolik kilisesi, papaz, gece kulübü, zimmetine para geçirme, kara para aklama, soruşturma