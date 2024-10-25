https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/yunanistanda-iki-rahip-kilisenin-parasini-kullanarak-gece-kuluplerini-finanse-etmekle-suclaniyor-1089663718.html
Yunanistan'da iki rahip, 'kilisenin parasını kullanarak gece kulüplerini finanse etmekle' suçlanıyor
Yunanistan'da iki rahip, 'kilisenin parasını kullanarak gece kulüplerini finanse etmekle' suçlanıyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da iki rahibin aralarında bulunduğu toplamda 7 kişi, kilisenin parasını zimmetine geçirip gece kulüplerine yatırım yapmakla suçlanıyor. Savcılık... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T11:10+0300
2024-10-25T11:10+0300
2024-10-25T11:10+0300
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avrupa
yunanistan
katolik kilisesi
papaz
gece kulübü
zimmetine para geçirme
kara para aklama
soruşturma
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Yunanistan'da yetkililer, aralarında iki Katolik Kilisesi'nin üst düzey yetkilisinin de bulunduğu toplamda 7 kişiyi, kilise için ayrılan 3 milyon euroyu zimmetlerine geçirme suçundan soruşturuyor. Yetkililer, yatırım kisvesi altında yapılan para transferlerinin sekiz yıldır sürdüğünü iddia ediyor.Katolik Kilisesi'ndeki 2 üst düzey yetkilinin aralarında bulunduğu grubun, kiliseye ait 3 milyon euroyu gece kulüplerine yatırım yapma amacıyla zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor. Kilisenin parasını, Yunan gece hayatını finanse etmek için kullanıldığını ortaya çıkaran soruşturma kapsamında Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda bulunan beş gece kulübü sahibinin hesaplarının dondurulduğu bildirildi.Kilisenin perşembe günü yaptığı duyuruda, 'iki rahibin eylemlerinden haberdar olmadıkları' açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kafes-icinde-kadin-ve-kirbaclar-bulundu-gece-kulubune-baskin-duzenlendi-8-supheli-tutuklandi-1089599967.html
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avrupa, yunanistan, katolik kilisesi, papaz, gece kulübü, zimmetine para geçirme, kara para aklama, soruşturma
avrupa, yunanistan, katolik kilisesi, papaz, gece kulübü, zimmetine para geçirme, kara para aklama, soruşturma
Yunanistan'da iki rahip, 'kilisenin parasını kullanarak gece kulüplerini finanse etmekle' suçlanıyor
Yunanistan'da iki rahibin aralarında bulunduğu toplamda 7 kişi, kilisenin parasını zimmetine geçirip gece kulüplerine yatırım yapmakla suçlanıyor. Savcılık tarafından açılan soruşturmada, şüpheli para transferlerinin sekiz yıl önce başladığı iddia ediliyor.
Yunanistan'da yetkililer, aralarında iki Katolik Kilisesi'nin üst düzey yetkilisinin de bulunduğu toplamda 7 kişiyi, kilise için ayrılan 3 milyon euroyu zimmetlerine geçirme suçundan soruşturuyor. Yetkililer, yatırım kisvesi altında yapılan para transferlerinin sekiz yıldır sürdüğünü iddia ediyor.
Katolik Kilisesi'ndeki 2 üst düzey yetkilinin aralarında bulunduğu grubun, kiliseye ait 3 milyon euroyu gece kulüplerine yatırım yapma amacıyla zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor.
Kilisenin parasını, Yunan gece hayatını finanse etmek için kullanıldığını ortaya çıkaran soruşturma kapsamında Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda bulunan beş gece kulübü sahibinin hesaplarının dondurulduğu bildirildi.
Kilisenin perşembe günü yaptığı duyuruda, 'iki rahibin eylemlerinden haberdar olmadıkları' açıklandı.