https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kafes-icinde-kadin-ve-kirbaclar-bulundu-gece-kulubune-baskin-duzenlendi-8-supheli-tutuklandi-1089599967.html

Kafes içinde kadın ve kırbaçlar bulundu: Gece kulübüne baskın düzenlendi, 8 şüpheli tutuklandı

Kafes içinde kadın ve kırbaçlar bulundu: Gece kulübüne baskın düzenlendi, 8 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Beyoğlu'nda bir gece kulübüne baskın düzenleyen polis, cinsel içerikli parti ile karşılaştı. Polis memurları bir kadını kafesten çıkarttı. Kadının diğer... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T09:21+0300

2024-10-24T09:21+0300

2024-10-24T09:21+0300

yaşam

parti

cinsellik

müstehcen görüntü

müstehcen video

müstehcenlik

müstehcenlik

köle

polis

beyoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089599810_211:0:1039:466_1920x0_80_0_0_95f7f1f234b1b6b4c2fd057e3f012994.jpg

İstanbul Beyoğlu’nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Yapılan partide kafesin içerisinde 'köle' olarak adlandırılan kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i tutuklandı.İnternet üzerinden bilet satmışlarTolga T., Laden S. isimli şahısların cinsel içerikli partiler düzenledikleri tespit edildi. Partilerin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi.Baskın yapıldı: Bir kadın kafes içinde bulunduPolis ekiplerinin bir kadını demir kafesten çıkardığı görülürken, bir şahsın da katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi. Çok sayıda cinsel içerikli materyale el konuldu. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.Gece kulübü sahibi bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan gece kulübüne yapılan baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/pizza-yaninda-uyusturucu-servis-eden-restorana-baskin-duzenlendi-1089552652.html

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyoğlu parti baskını, beyoğlu kafesli parti, kafes kadın beyoğlu polis