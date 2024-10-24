https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kafes-icinde-kadin-ve-kirbaclar-bulundu-gece-kulubune-baskin-duzenlendi-8-supheli-tutuklandi-1089599967.html
Kafes içinde kadın ve kırbaçlar bulundu: Gece kulübüne baskın düzenlendi, 8 şüpheli tutuklandı
Kafes içinde kadın ve kırbaçlar bulundu: Gece kulübüne baskın düzenlendi, 8 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda bir gece kulübüne baskın düzenleyen polis, cinsel içerikli parti ile karşılaştı. Polis memurları bir kadını kafesten çıkarttı. Kadının diğer... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T09:21+0300
2024-10-24T09:21+0300
2024-10-24T09:21+0300
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İstanbul Beyoğlu’nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Yapılan partide kafesin içerisinde 'köle' olarak adlandırılan kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i tutuklandı.İnternet üzerinden bilet satmışlarTolga T., Laden S. isimli şahısların cinsel içerikli partiler düzenledikleri tespit edildi. Partilerin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi.Baskın yapıldı: Bir kadın kafes içinde bulunduPolis ekiplerinin bir kadını demir kafesten çıkardığı görülürken, bir şahsın da katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi. Çok sayıda cinsel içerikli materyale el konuldu. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.Gece kulübü sahibi bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan gece kulübüne yapılan baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.
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beyoğlu parti baskını, beyoğlu kafesli parti, kafes kadın beyoğlu polis
beyoğlu parti baskını, beyoğlu kafesli parti, kafes kadın beyoğlu polis
Kafes içinde kadın ve kırbaçlar bulundu: Gece kulübüne baskın düzenlendi, 8 şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda bir gece kulübüne baskın düzenleyen polis, cinsel içerikli parti ile karşılaştı. Polis memurları bir kadını kafesten çıkarttı. Kadının diğer kişiler tarafından kırbaçlandığı iddia edildi.
İstanbul Beyoğlu’nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Yapılan partide kafesin içerisinde 'köle' olarak adlandırılan kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i tutuklandı.
İnternet üzerinden bilet satmışlar
Tolga T., Laden S. isimli şahısların cinsel içerikli partiler düzenledikleri tespit edildi. Partilerin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi.
Baskın yapıldı: Bir kadın kafes içinde bulundu
Polis ekiplerinin bir kadını demir kafesten çıkardığı görülürken, bir şahsın da katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi. Çok sayıda cinsel içerikli materyale el konuldu. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.
Gece kulübü sahibi bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan gece kulübüne yapılan baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.