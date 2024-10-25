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Ryabkov, BRICS ortak devletleri için belirlenen kriterleri açıkladı
Ryabkov, BRICS ortak devletleri için belirlenen kriterleri açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS ortak devletleri için belirlenen kriterleri açıkladı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rossiya Segodnya medya grubunun basın merkezinde düzenlenen brifingde konuşan Ryabkov, birlik üyelerine yönelik tek taraflı yaptırımlara katılmama, diğer ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme ve BM'ye üyeliğin BRICS ortak ülkeleri için belirlenen kriterlerden bazıları olduğunu söyledi.Ryabkov, “Ortak devletlerin kriterleri belli. Ülkenin diğer ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmesi, BM dahil uluslararası kuruluşlara üye olması gerekiyor. Burada, ilk bakışta çok açık görünen bu ifadenin aslında önemli bir siyasi ve diplomatik anlam ve sinyal taşıdığına dair bir dipnot düşmek istiyorum. Örneğin, bir bölgenin uluslararası olarak tanınmayan bir kısmı veya başka bir deyişle, BM'nin tam üyesi olamayacak bir bölge şeklinde BM'ye girişe bu kriterlere göre izin verilmiyor” dedi.Ryabkov, diğer kriterler arasında BRICS'in faaliyet ilkelerine, özellikle de karar almaya yönelik fikir birliği yaklaşımına uymanın yer aldığını belirterek şunları ifade etti:Ryabkov, görüşmelerin sonunda, yeni ortaklar kategorisinin bileşimini yansıtacak, böylece BRICS'e yakınlaşma ve bir dizi mekanizmasının çalışmalarına katılma imkanı bulacak bir listenin formüle edileceğini kaydetti.'Kuzey Kore BRICS'in çalışmalarını yakından izliyor'Kuzey Kore'nin BRICS'e ilgisine de değinen Ryapkov, Pyongyang'ın birliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Pyongyang'daki dostlarımızın bu organizasyonun faaliyetlerini yakından takip ettiğini görüyoruz. BRICS'in uluslararası yaşamın bir olgusu olarak Pyongyang'daki meslektaşlarımız tarafından değerlendirildiği ve incelendiği gerçeğinden hareket ediyoruz” dedi.
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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya segodnya, brics zirvesi, brics, bm, ab, nato, pyongyang, kuzey kore, kriter, kazan
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya segodnya, brics zirvesi, brics, bm, ab, nato, pyongyang, kuzey kore, kriter, kazan

Ryabkov, BRICS ortak devletleri için belirlenen kriterleri açıkladı

21:25 25.10.2024 (güncellendi: 21:45 25.10.2024)
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS ortak devletleri için belirlenen kriterleri açıkladı.
Rossiya Segodnya medya grubunun basın merkezinde düzenlenen brifingde konuşan Ryabkov, birlik üyelerine yönelik tek taraflı yaptırımlara katılmama, diğer ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme ve BM'ye üyeliğin BRICS ortak ülkeleri için belirlenen kriterlerden bazıları olduğunu söyledi.
Ryabkov, “Ortak devletlerin kriterleri belli. Ülkenin diğer ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmesi, BM dahil uluslararası kuruluşlara üye olması gerekiyor. Burada, ilk bakışta çok açık görünen bu ifadenin aslında önemli bir siyasi ve diplomatik anlam ve sinyal taşıdığına dair bir dipnot düşmek istiyorum. Örneğin, bir bölgenin uluslararası olarak tanınmayan bir kısmı veya başka bir deyişle, BM'nin tam üyesi olamayacak bir bölge şeklinde BM'ye girişe bu kriterlere göre izin verilmiyor” dedi.
Ryabkov, diğer kriterler arasında BRICS'in faaliyet ilkelerine, özellikle de karar almaya yönelik fikir birliği yaklaşımına uymanın yer aldığını belirterek şunları ifade etti:

Kazan'dan önce de defalarca dile getirdiğimiz bir kriter var, o da BRICS ülkelerinden herhangi birine yönelik tek taraflı, yasa dışı yaptırımlara katılmamak. Avrupa ülkelerine gelince; AB ve NATO üyesi devletlerden bahsedecek olursak, tek taraflı yaptırımların uygulanmaması kriteri gereği kabul edilemezler.

Şu anda bu konudaki tüm başvuruların ve olası itirazların dikkatle incelendiği, analiz edildiği ve ilgili ülkelerle temasların yapılacağı aşamada bulunuyoruz. Kazan'daki liderlerin ortaklara ilişkin tanımı ve onlara hangi kriterlerin uygulanması gerektiği konusunda ortak bir paydaya geldikten sonra, dış politika yetkililerinin görevi, potansiyel ortaklarla bu konuda hemfikir olup olmadıklarını, konunun bu formülasyonunu kabul edip etmediklerini belirlemek için görüşmeler yapmak olacak. Potansiyel ortakların mevcut durumu nasıl algıladıklarına dair net bir fikre sahip olmadan bu kadar önemli şeyler hakkında soyut varsayımlarda bulunmayız.

Ryabkov, görüşmelerin sonunda, yeni ortaklar kategorisinin bileşimini yansıtacak, böylece BRICS'e yakınlaşma ve bir dizi mekanizmasının çalışmalarına katılma imkanı bulacak bir listenin formüle edileceğini kaydetti.

'Kuzey Kore BRICS'in çalışmalarını yakından izliyor'

Kuzey Kore'nin BRICS'e ilgisine de değinen Ryapkov, Pyongyang'ın birliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Pyongyang'daki dostlarımızın bu organizasyonun faaliyetlerini yakından takip ettiğini görüyoruz. BRICS'in uluslararası yaşamın bir olgusu olarak Pyongyang'daki meslektaşlarımız tarafından değerlendirildiği ve incelendiği gerçeğinden hareket ediyoruz” dedi.
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