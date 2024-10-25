Ryabkov, BRICS ortak devletleri için belirlenen kriterleri açıkladı

Kazan'dan önce de defalarca dile getirdiğimiz bir kriter var, o da BRICS ülkelerinden herhangi birine yönelik tek taraflı, yasa dışı yaptırımlara katılmamak. Avrupa ülkelerine gelince; AB ve NATO üyesi devletlerden bahsedecek olursak, tek taraflı yaptırımların uygulanmaması kriteri gereği kabul edilemezler.

Şu anda bu konudaki tüm başvuruların ve olası itirazların dikkatle incelendiği, analiz edildiği ve ilgili ülkelerle temasların yapılacağı aşamada bulunuyoruz. Kazan'daki liderlerin ortaklara ilişkin tanımı ve onlara hangi kriterlerin uygulanması gerektiği konusunda ortak bir paydaya geldikten sonra, dış politika yetkililerinin görevi, potansiyel ortaklarla bu konuda hemfikir olup olmadıklarını, konunun bu formülasyonunu kabul edip etmediklerini belirlemek için görüşmeler yapmak olacak. Potansiyel ortakların mevcut durumu nasıl algıladıklarına dair net bir fikre sahip olmadan bu kadar önemli şeyler hakkında soyut varsayımlarda bulunmayız.