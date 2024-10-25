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Uzay aracında yaşanan arızalar engel oldu: 8 ay boyunca uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya geri döndü
Uzay aracında yaşanan arızalar engel oldu: 8 ay boyunca uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya geri döndü
Sputnik Türkiye
Boring Starliner uzay aracıyla göreve çıkan dört astronot, uzay aracında yaşanan arızalar nedeniyle bir süre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmıştı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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boeing starliner
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Boeing yapımı Starliner kapsülünde yaşanan arıza ve ABD'nin Florida eyaletine vuran Milton Kasırgası nedeniyle görevleri ekstra uzayan dört astronot Dünya'ya geri döndü. Yaklaşık iki ay önce Dünya'ya geri dönmeleri beklenen ancak eve dönüşleri güvenlik endişeleri nedeniyle ertelenen astronotlar Mart 2024'te fırlatılan Boeing uzay aracındaydı.Üç ABD'li ve 1 Rus astronotun uzaya gönderildiği Starliner uzay aracı, Eylül ayında içi boş bir şekilde Dünya'ya geri döndü. Florida'ya vuran Milton Kasırgası'nın ardından uzun bir süre boyunca şiddetli rüzgar devam ettiği için astronotların Dünya'ya geri dönüşü uzadı.Rus astronot Alexander Grebenkin ve NASA astronotları Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps Dünya'ya geri dönerken, Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda hala mahsur kalan iki Starliner astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Şubat ayına kadar orada kalacakları bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/boeing-yilin-ucuncu-ceyreginde-617-milyar-dolar-net-zarar-etti-uretimi-durduran-isciler-maas-artisi-1089603643.html
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nasa, boeing, starliner, boeing starliner, astronot, mahsur kalma, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui)
nasa, boeing, starliner, boeing starliner, astronot, mahsur kalma, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui)

Uzay aracında yaşanan arızalar engel oldu: 8 ay boyunca uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya geri döndü

11:47 25.10.2024
© PixabayAstronot, uzay, dünya
Astronot, uzay, dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Pixabay
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Boring Starliner uzay aracıyla göreve çıkan dört astronot, uzay aracında yaşanan arızalar nedeniyle bir süre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmıştı. Yaklaşık iki ay gecikmenin ardından astronotların Dünya'ya geri döndüğü bildirildi.
Boeing yapımı Starliner kapsülünde yaşanan arıza ve ABD'nin Florida eyaletine vuran Milton Kasırgası nedeniyle görevleri ekstra uzayan dört astronot Dünya'ya geri döndü. Yaklaşık iki ay önce Dünya'ya geri dönmeleri beklenen ancak eve dönüşleri güvenlik endişeleri nedeniyle ertelenen astronotlar Mart 2024'te fırlatılan Boeing uzay aracındaydı.
Üç ABD'li ve 1 Rus astronotun uzaya gönderildiği Starliner uzay aracı, Eylül ayında içi boş bir şekilde Dünya'ya geri döndü. Florida'ya vuran Milton Kasırgası'nın ardından uzun bir süre boyunca şiddetli rüzgar devam ettiği için astronotların Dünya'ya geri dönüşü uzadı.
Rus astronot Alexander Grebenkin ve NASA astronotları Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps Dünya'ya geri dönerken, Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda hala mahsur kalan iki Starliner astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Şubat ayına kadar orada kalacakları bildirildi.
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