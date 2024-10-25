https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/uzay-aracinda-yasanan-arizalar-engel-oldu-8-ay-boyunca-uzayda-mahsur-kalan-astronotlar-dunyaya-geri-1089665711.html

Uzay aracında yaşanan arızalar engel oldu: 8 ay boyunca uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya geri döndü

Uzay aracında yaşanan arızalar engel oldu: 8 ay boyunca uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya geri döndü

Sputnik Türkiye

Boring Starliner uzay aracıyla göreve çıkan dört astronot, uzay aracında yaşanan arızalar nedeniyle bir süre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmıştı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T11:47+0300

2024-10-25T11:47+0300

2024-10-25T11:47+0300

yaşam

nasa

boeing

starliner

boeing starliner

astronot

mahsur kalma

uzay

uluslararası uzay istasyonu (uui)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/15/1054074032_0:152:1920:1232_1920x0_80_0_0_716286cde2c62ca7c2245fc6a2164237.jpg

Boeing yapımı Starliner kapsülünde yaşanan arıza ve ABD'nin Florida eyaletine vuran Milton Kasırgası nedeniyle görevleri ekstra uzayan dört astronot Dünya'ya geri döndü. Yaklaşık iki ay önce Dünya'ya geri dönmeleri beklenen ancak eve dönüşleri güvenlik endişeleri nedeniyle ertelenen astronotlar Mart 2024'te fırlatılan Boeing uzay aracındaydı.Üç ABD'li ve 1 Rus astronotun uzaya gönderildiği Starliner uzay aracı, Eylül ayında içi boş bir şekilde Dünya'ya geri döndü. Florida'ya vuran Milton Kasırgası'nın ardından uzun bir süre boyunca şiddetli rüzgar devam ettiği için astronotların Dünya'ya geri dönüşü uzadı.Rus astronot Alexander Grebenkin ve NASA astronotları Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps Dünya'ya geri dönerken, Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda hala mahsur kalan iki Starliner astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Şubat ayına kadar orada kalacakları bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/boeing-yilin-ucuncu-ceyreginde-617-milyar-dolar-net-zarar-etti-uretimi-durduran-isciler-maas-artisi-1089603643.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, boeing, starliner, boeing starliner, astronot, mahsur kalma, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui)