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TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü Ekici’ye çiçeği teslim eden çiçekçi ilk kez konuştu
TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü Ekici’ye çiçeği teslim eden çiçekçi ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T13:46+0300
2024-10-25T14:13+0300
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türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
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TUSAŞ’ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, 14’üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sipariş edilen çiçeği Eryaman’dan TUSAŞ’a götüren çiçekçi Ali Özdemir de saldırıdan 20 dakika arayla kurtuldu.'O sipariş gitmeseydi'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir, “Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi” dedi.Özdemir, yaptığı açıklamada, çiçeğin internet üzerinden sipariş verildiğini, çiçekle ilgili de sık sık aksilik yaşandığını ifade etti.Özdemir, şunları söyledi:“Buradan çiçekleri çıkarırken önce çiçeğin fotoğrafını çekiyoruz ve gönderici onayına iletiyoruz. Buradaki şoför arkadaşımız bir yanlışlıkla başka çiçeğin fotoğrafını çekip gönderdi ama buna rağmen onay geldi.Daha sonra çiçeği istenilenle değiştirdik ama o çiçekte bir aksilik vardı. Aslında, oraya gitmeden önce Saray bölgesindeki çiçekleri bırakıp oraya geçiyoruz.O gün bir şey bizi korudu, Saray bölgesine hiç siparişimiz yoktu ve direkt TUSAŞ’a gittik. Belki öncesinde oyalansaydık, biz de tam çatışmanın ortasında kalacaktık.”TUSAŞ’a saat 15.00’te ulaştığını ve Ekici için sipariş edilen dahil 4-5 çiçeği saldırının meydana geldiği kapıdaki posta dağıtım merkezine bıraktığını söyleyen Özdemir, Ekici’yi saat 15.06’da aradığını, evlilik yıl dönümü hediyesi kırmızı gülleri ve çikolatayı posta merkezine bıraktığını söylediğini ifade etti.'Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık'Saldırıyı duyunca şoka girdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:“Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ve dükkana döndük. Saat 16.00 civarı orada terör saldırısı olduğunu öğrendik. Baktığımızda tam bizim çiçeği bıraktığımız yerde olduğunu ve Zahide Hanım’a giden çiçeği bizim bıraktığımızı anladık. Çok üzüldük.Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi.Hala posta merkezinde bizim bıraktığımız çiçeklerden duranlar varmış. Kısmet belki o zamanda onlar denk gelecekti. İnşallah bir daha böyle bir şeye maruz kalmayız.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/esinin-gonderdigi-cicegi-almak-icin-nizamiyeye-inmisti-zahide-guclu-tusas-saldirisinda-hayatini-1089602797.html
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TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü Ekici’ye çiçeği teslim eden çiçekçi ilk kez konuştu

13:46 25.10.2024 (güncellendi: 14:13 25.10.2024)
© İHA / -AW314766ZAHİDE GÜÇLÜ
ZAHİDE GÜÇLÜ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© İHA / -AW314766
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TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada hayatını kaybetti. Ekici’ye çiçeği teslim eden çiçekçi konuştu. Çiçekçi Ali Özdemir, "Hayatımın en acı siparişiydi" dedi.
TUSAŞ’ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, 14’üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sipariş edilen çiçeği Eryaman’dan TUSAŞ’a götüren çiçekçi Ali Özdemir de saldırıdan 20 dakika arayla kurtuldu.

'O sipariş gitmeseydi'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir, “Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi” dedi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, çiçeğin internet üzerinden sipariş verildiğini, çiçekle ilgili de sık sık aksilik yaşandığını ifade etti.
Özdemir, şunları söyledi:
“Buradan çiçekleri çıkarırken önce çiçeğin fotoğrafını çekiyoruz ve gönderici onayına iletiyoruz. Buradaki şoför arkadaşımız bir yanlışlıkla başka çiçeğin fotoğrafını çekip gönderdi ama buna rağmen onay geldi.
Daha sonra çiçeği istenilenle değiştirdik ama o çiçekte bir aksilik vardı. Aslında, oraya gitmeden önce Saray bölgesindeki çiçekleri bırakıp oraya geçiyoruz.
O gün bir şey bizi korudu, Saray bölgesine hiç siparişimiz yoktu ve direkt TUSAŞ’a gittik. Belki öncesinde oyalansaydık, biz de tam çatışmanın ortasında kalacaktık.”
TUSAŞ’a saat 15.00’te ulaştığını ve Ekici için sipariş edilen dahil 4-5 çiçeği saldırının meydana geldiği kapıdaki posta dağıtım merkezine bıraktığını söyleyen Özdemir, Ekici’yi saat 15.06’da aradığını, evlilik yıl dönümü hediyesi kırmızı gülleri ve çikolatayı posta merkezine bıraktığını söylediğini ifade etti.

'Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık'

Saldırıyı duyunca şoka girdiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:
“Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ve dükkana döndük. Saat 16.00 civarı orada terör saldırısı olduğunu öğrendik. Baktığımızda tam bizim çiçeği bıraktığımız yerde olduğunu ve Zahide Hanım’a giden çiçeği bizim bıraktığımızı anladık. Çok üzüldük.
Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi.
Hala posta merkezinde bizim bıraktığımız çiçeklerden duranlar varmış. Kısmet belki o zamanda onlar denk gelecekti. İnşallah bir daha böyle bir şeye maruz kalmayız.”
ZAHİDE GÜÇLÜ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü'ye ilişkin acı detay: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya inmişti
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