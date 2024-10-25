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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/turkiye-somalide-karada-da-petrol-ve-dogal-gaz-arayacak-1089682988.html
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Somali Petrol İdaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T18:37+0300
2024-10-25T18:38+0300
politika
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
somali
oruç reis araştırma gemisi
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
mogadişu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis'in Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenindeki konuşmasında, 'dost ve kardeş' ülke Somali'de bulunmaktan ve bu tarihi ana tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.Oruç Reis'in 5 Ekim'de İstanbul'dan yola çıktığını anımsatan Bayraktar, geminin Akdeniz ve Süveyş Kanalı rotasını takip ederek yaklaşık 20 günlük bir yolculuğun ardından icra edeceği deniz üstü sismik veri toplama faaliyeti için Mogadişu'ya ulaştığını belirtti.Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerin Oruç Reis'e yolculuk boyunca olduğu gibi Somali'deki tarihi görevi boyunca da eşlik edeceğini kaydederek, Milli Savunma Bakanlığı'na ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.Türkiye-Somali ilişkilerinin çok özel bir niteliğe sahip olduğunun altını çizen Bayraktar, "Tüm uluslararası toplumun adeta terk ettiği Somali'de 2011'den bu yana Türkiye olarak Somali halkının yanında yer aldık. Bundan sonra da çok güçlü bir şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de gerçekleştirdiği tarihi ziyaretten itibaren Somali'nin egemenliğini, istikrarını tahkim edecek, Somali halkının refahına huzuruna katkıda bulunacak projeler için Türkiye, tüm kurumlarıyla birlikte yoğun ve samimi bir gayret gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Bayraktar, tören vesilesiyle de Türkiye ve Somali arasında işbirliğinin geliştirilmesi için gösterilen ortak çaba ve iradenin bir üst seviyeye taşındığını aktardı.İki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli parçalarından birinin enerji olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerjinin tüm alanlarında işbirliklerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Oruç Reis sismik araştırma gemimizin Somali'de gerçekleştireceği söz konusu faaliyetler bu işbirliği için adeta bir dönüm noktası teşkil etmektedir" diye konuştu.'Sismik aramanın sonuçlarına göre sondaja başlanacak'Bayraktar, Türkiye ve dünyada birçok projede yer alan TPAO'nun Somali'de petrol ve doğal gaz faaliyetlerinde bulunması amacıyla iki ülke müzakerelerinin 2021'de başladığını anımsattı.Karşılıklı fayda temelinde yürütülen müzakereler sonucunda iki ülkenin hidrokarbon alanındaki anlaşmayı martta imzaladığını hatırlatan Bayraktar, "18 Temmuz'da Somali deniz alanlarında her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı kaplayan üç blok için üretim anlaşması imzaladık. Oruç Reis gemimiz yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare üç boyutlu sismik arama yapacak. 6 ay sürmesini planladığımız bu sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.Bayraktar, TPAO ile Somali Petrol İdaresi arasında yeni bir anlaşmanın da imzalanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.Yeni anlaşma ile Somali'nin kara alanlarında da petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütüleceğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:'Türkiye, Somali ile elektrik ve maden sektörlerine yatırım yapmak istiyor'Öte yandan Bayraktar gün içinde sosyal medya platformu X'te, Mogadişu'daki temaslarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.Bayraktar, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Gücünü ortak tarihimizden ve halklarımız arasındaki samimiyet ve içtenlikten alan Türkiye-Somali ilişkileri, ortak geliştirdiğimiz projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Biz de sadece petrol ve doğal gaz değil, maden ve elektrik sektörlerine de yatırım yaparak Somali halkının refahına katkı yapmak, dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.Ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildiklerini belirten Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de gerçekleştirdiği Somali ziyareti sonrası ivme kazanan iki ülke ilişkilerinin, Oruç Reis gemisinin faaliyetlerine başlamasıyla yeni bir döneme girdiğini kaydetti.Bayraktar, "İlişkilerimizde ikinci bir milat niteliği taşıyan bu anlaşmanın bundan sonraki işbirliklerimizin de önünü açacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bakan-bayraktar-almanya-engellemeye-calisiyor-diyerek-akkuyu-ngsnin-bitecegi-tarihi-acikladi-1088263625.html
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türkiye, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, somali, oruç reis araştırma gemisi, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), mogadişu
türkiye, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, somali, oruç reis araştırma gemisi, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), mogadişu

Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak

18:37 25.10.2024 (güncellendi: 18:38 25.10.2024)
© Gökhan Yılmazoruç reis
oruç reis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Gökhan Yılmaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Somali Petrol İdaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis'in Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenindeki konuşmasında, 'dost ve kardeş' ülke Somali'de bulunmaktan ve bu tarihi ana tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Oruç Reis'in 5 Ekim'de İstanbul'dan yola çıktığını anımsatan Bayraktar, geminin Akdeniz ve Süveyş Kanalı rotasını takip ederek yaklaşık 20 günlük bir yolculuğun ardından icra edeceği deniz üstü sismik veri toplama faaliyeti için Mogadişu'ya ulaştığını belirtti.
Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerin Oruç Reis'e yolculuk boyunca olduğu gibi Somali'deki tarihi görevi boyunca da eşlik edeceğini kaydederek, Milli Savunma Bakanlığı'na ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Türkiye-Somali ilişkilerinin çok özel bir niteliğe sahip olduğunun altını çizen Bayraktar, "Tüm uluslararası toplumun adeta terk ettiği Somali'de 2011'den bu yana Türkiye olarak Somali halkının yanında yer aldık. Bundan sonra da çok güçlü bir şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de gerçekleştirdiği tarihi ziyaretten itibaren Somali'nin egemenliğini, istikrarını tahkim edecek, Somali halkının refahına huzuruna katkıda bulunacak projeler için Türkiye, tüm kurumlarıyla birlikte yoğun ve samimi bir gayret gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, tören vesilesiyle de Türkiye ve Somali arasında işbirliğinin geliştirilmesi için gösterilen ortak çaba ve iradenin bir üst seviyeye taşındığını aktardı.
İki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli parçalarından birinin enerji olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerjinin tüm alanlarında işbirliklerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Oruç Reis sismik araştırma gemimizin Somali'de gerçekleştireceği söz konusu faaliyetler bu işbirliği için adeta bir dönüm noktası teşkil etmektedir" diye konuştu.

'Sismik aramanın sonuçlarına göre sondaja başlanacak'

Bayraktar, Türkiye ve dünyada birçok projede yer alan TPAO'nun Somali'de petrol ve doğal gaz faaliyetlerinde bulunması amacıyla iki ülke müzakerelerinin 2021'de başladığını anımsattı.
Karşılıklı fayda temelinde yürütülen müzakereler sonucunda iki ülkenin hidrokarbon alanındaki anlaşmayı martta imzaladığını hatırlatan Bayraktar, "18 Temmuz'da Somali deniz alanlarında her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı kaplayan üç blok için üretim anlaşması imzaladık. Oruç Reis gemimiz yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare üç boyutlu sismik arama yapacak. 6 ay sürmesini planladığımız bu sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, TPAO ile Somali Petrol İdaresi arasında yeni bir anlaşmanın da imzalanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Yeni anlaşma ile Somali'nin kara alanlarında da petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütüleceğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

Deniz alanlarındaki işbirliğimizi daha da genişletmiş olacağız. Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sadece Somali'ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır. Elbette Somali'nin gelişmesine, büyümesine engel olmaya çalışabilirler. Bizim burada olmamızdan rahatsız olanlar olabilirler. Ancak saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, sizlerin ve hükümetinizin ve Somali halkının desteğiyle önümüze çıkabilecek tüm engelleri aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu projenin enerji alanında yeni bir dönem başlatmasını ve işbirliğimizin yeni projelerle ve faaliyetlerle genişleyerek devam etmesini temenni ediyorum.

'Türkiye, Somali ile elektrik ve maden sektörlerine yatırım yapmak istiyor'

Öte yandan Bayraktar gün içinde sosyal medya platformu X'te, Mogadişu'daki temaslarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Bayraktar, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Gücünü ortak tarihimizden ve halklarımız arasındaki samimiyet ve içtenlikten alan Türkiye-Somali ilişkileri, ortak geliştirdiğimiz projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Biz de sadece petrol ve doğal gaz değil, maden ve elektrik sektörlerine de yatırım yaparak Somali halkının refahına katkı yapmak, dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildiklerini belirten Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de gerçekleştirdiği Somali ziyareti sonrası ivme kazanan iki ülke ilişkilerinin, Oruç Reis gemisinin faaliyetlerine başlamasıyla yeni bir döneme girdiğini kaydetti.
Bayraktar, "İlişkilerimizde ikinci bir milat niteliği taşıyan bu anlaşmanın bundan sonraki işbirliklerimizin de önünü açacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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