https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sozlesmeli-ogretmenlik-mulakat-sonuclari-aciklandi-1089690059.html
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'da resmi olarak açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T22:06+0300
2024-10-25T22:06+0300
2024-10-25T22:10+0300
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milli eğitim bakanlığı
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
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yusuf tekin
mülakat
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'da resmi olarak belli oldu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından sözleşmeli öğretmenlik mülakat saatini 22.00 olarak duyurmuştu. Saatlerin 22.00 olması ile sonuçlar açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ogretmenlik-mulakat-sonuclarinin-duyurulacagi-saat-aciklandi-1089689722.html
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sözleşmeli öğretmenlik mülakat, mülakat sonuçları
sözleşmeli öğretmenlik mülakat, mülakat sonuçları
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
22:06 25.10.2024 (güncellendi: 22:10 25.10.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'da resmi olarak açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından atama tercihlerinin 14 Kasım tarihinde başlayacağını 20 Kasım 2024 saat 16.00'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'da resmi olarak belli oldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından sözleşmeli öğretmenlik mülakat saatini 22.00 olarak duyurmuştu. Saatlerin 22.00 olması ile sonuçlar açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.