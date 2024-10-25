https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sozlesmeli-ogretmenlik-mulakat-sonuclari-aciklandi-1089690059.html

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'da resmi olarak açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

milli eğitim bakanlığı

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

meb

yusuf tekin

mülakat

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'da resmi olarak belli oldu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından sözleşmeli öğretmenlik mülakat saatini 22.00 olarak duyurmuştu. Saatlerin 22.00 olması ile sonuçlar açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ogretmenlik-mulakat-sonuclarinin-duyurulacagi-saat-aciklandi-1089689722.html

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sözleşmeli öğretmenlik mülakat, mülakat sonuçları