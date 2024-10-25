https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ogretmenlik-mulakat-sonuclarinin-duyurulacagi-saat-aciklandi-1089689722.html
Öğretmenlik mülakat sonuçlarının duyurulacağı saat açıklandı
Öğretmenlik mülakat sonuçlarının duyurulacağı saat açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından sözleşmeli öğretmenlik mülakat saatini 22.00 olarak duyurdu. Adaylar mülakat sonuçlarını 22.00 itibari... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T21:37+0300
2024-10-25T21:37+0300
2024-10-25T22:00+0300
türkiye
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
yusuf tekin
milli eğitim bakanlığı (meb)
meb
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Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00 itibari ile açıklanacağını belirtti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak! Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır?Sözleşmeli öğretmenlik alımı kapsamında 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav süreci yönetmelik değişikliğinden kaynaklı dava süreci nedeniyle açıklanmamıştı. Öğretmenlik mülakat sonuçları 25 Ekim (bu akşam) saat 22.00'da açıklanacak. İtirazlar ise 28 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde alınarak 11 Kasımda karara bağlanacak. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar turkiye.gov.tr sitesi üzerinden görebilecek. Tercihler ise 14 - 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 23 Kasımda açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sozlesmeli-ogretmen-mulakat-sonuclari-aciklandi-1088215083.html
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sözleşmeli öğretmenlik, mülakat sonuçları öğrenme, öğretmen mülakat, e devlet öğretmenlik
sözleşmeli öğretmenlik, mülakat sonuçları öğrenme, öğretmen mülakat, e devlet öğretmenlik
Öğretmenlik mülakat sonuçlarının duyurulacağı saat açıklandı
21:37 25.10.2024 (güncellendi: 22:00 25.10.2024)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından sözleşmeli öğretmenlik mülakat saatini 22.00 olarak duyurdu. Adaylar mülakat sonuçlarını 22.00 itibari ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00 itibari ile açıklanacağını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak! Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik alımı kapsamında 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024
tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav süreci yönetmelik değişikliğinden kaynaklı dava süreci nedeniyle açıklanmamıştı. Öğretmenlik mülakat sonuçları 25 Ekim (bu akşam)
saat 22.00'da açıklanacak. İtirazlar ise 28 Ekim - 1 Kasım
tarihlerinde alınarak 11 Kasımda karara bağlanacak. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar turkiye.gov.tr
sitesi üzerinden görebilecek. Tercihler ise 14 - 20 Kasım
tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 23 Kasımda
açıklanacak.