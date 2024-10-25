https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sio-genel-sekreteri-brics-ve-sionun-degerleri-birbiriyle-tam-olarak-ortusuyor-1089678000.html
ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor
ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Kazan'daki BRICS Zirvesi marjında Sputnik'e verdiği röportajda ŞİÖ ve BRICS'in ortak noktalarını... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T16:14+0300
2024-10-25T16:14+0300
2024-10-25T16:14+0300
video
şiö
brics
brics zirvesi
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
dünya
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Her iki örgütün değerlerinin birbiriyle tam olarak örtüştüğüne vurgu yapan Zhang Ming, ŞİÖ ve BRICS'in üyelerinin ortak çıkarlara sahip kalkınmakta olan ülkeler olduğunun altısını çizdi.ŞİÖ Genel Sekreteri, 'ŞİÖ'nün içinde genişleme sürecine dair bir plan yok. Ancak bununla birlikte son yıllarda bizim büyük ailemizin üye sayısı önemli ölçüde artmış durumda. Bunun sebebi ise içinde bulunduğumuz istikrarsız uluslararası ortamda ŞİÖ'nün değerlerinin yoğun ilgi çekmesi' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bolivya-lideri-arce-brics-esit-ve-adil-hareket-etmek-icin-bir-firsat-1089662316.html
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ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor
Sputnik Türkiye
ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor
2024-10-25T16:14+0300
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video, şiö, brics, brics zirvesi, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
video, şiö, brics, brics zirvesi, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Kazan'daki BRICS Zirvesi marjında Sputnik'e verdiği röportajda ŞİÖ ve BRICS'in ortak noktalarını anlattı.
Her iki örgütün değerlerinin birbiriyle tam olarak örtüştüğüne vurgu yapan Zhang Ming, ŞİÖ ve BRICS'in üyelerinin ortak çıkarlara sahip kalkınmakta olan ülkeler olduğunun altısını çizdi.
ŞİÖ Genel Sekreteri, 'ŞİÖ'nün içinde genişleme sürecine dair bir plan yok. Ancak bununla birlikte son yıllarda bizim büyük ailemizin üye sayısı önemli ölçüde artmış durumda. Bunun sebebi ise içinde bulunduğumuz istikrarsız uluslararası ortamda ŞİÖ'nün değerlerinin yoğun ilgi çekmesi' dedi.