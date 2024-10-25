https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sio-genel-sekreteri-brics-ve-sionun-degerleri-birbiriyle-tam-olarak-ortusuyor-1089678000.html

ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor

ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor

Sputnik Türkiye

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Kazan'daki BRICS Zirvesi marjında Sputnik'e verdiği röportajda ŞİÖ ve BRICS'in ortak noktalarını... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

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Her iki örgütün değerlerinin birbiriyle tam olarak örtüştüğüne vurgu yapan Zhang Ming, ŞİÖ ve BRICS'in üyelerinin ortak çıkarlara sahip kalkınmakta olan ülkeler olduğunun altısını çizdi.ŞİÖ Genel Sekreteri, 'ŞİÖ'nün içinde genişleme sürecine dair bir plan yok. Ancak bununla birlikte son yıllarda bizim büyük ailemizin üye sayısı önemli ölçüde artmış durumda. Bunun sebebi ise içinde bulunduğumuz istikrarsız uluslararası ortamda ŞİÖ'nün değerlerinin yoğun ilgi çekmesi' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bolivya-lideri-arce-brics-esit-ve-adil-hareket-etmek-icin-bir-firsat-1089662316.html

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ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor Sputnik Türkiye ŞİÖ Genel Sekreteri: BRICS ve ŞİÖ'nün değerleri birbiriyle tam olarak örtüşüyor 2024-10-25T16:14+0300 true PT0M47S

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Sputnik Türkiye

video, şiö, brics, brics zirvesi, şanghay işbirliği örgütü (şiö)