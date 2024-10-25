Bolivya lideri Arce: BRICS, eşit ve adil hareket etmek için bir fırsat

Bizim açımızdan bu etkinliğin sonucu olan hoş anlar var. Bence bu zirve son derece olumlu geçti. Bunun tarihi bir gün olduğunu da söyleyebiliriz, çünkü bu blok güçlenecek, yeni üyeler, yeni ortaklar kazanacak. Yeni ülkeler BRICS'in kurucu ülkelerinin sahip olduğu girişime ivme kazandıracak. Bolivya bu büyüklükteki bir etkinliğin parçası olmaktan onur duyuyor ve biz de kendimizi bunun bir parçası olarak hissediyor ve bu bloğun büyümesi için üzerimize düşeni yapmaya devam etmek istiyoruz. Şu anda dünyada meydana gelen değişikliklerle yüzleşecek ve zaten yüzleşiyor. Yeni oluşmakta olan bir blok var ve açıkça zayıflayan, küresel ölçekte etki yaratma kabiliyetini yitiren bir blok var. Bu bilinen, daha önce ortaya çıkan bir blok.