Bolivya lideri Arce: BRICS, eşit ve adil hareket etmek için bir fırsat
10:51 25.10.2024 (güncellendi: 10:52 25.10.2024)
© Sputnik / Ramil SitdikovBolivya Devlet Başkanı Luis Arce
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya’nın Kazan kentindeki 16. BRICS Zirvesi'ne katılan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, çok sayıda ülkeye sesini duyurma fırsatı veren BRICS'in adil ve eşitlikçi işbirliğinin yolunu açtığı için önemli olduğunu belirtti.
Sputnik’e konuşan Bolivya lideri Arce, zirveyle ilgili izlenimlerinin son derece olumlu olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Her şeyden önce burada, konuşma, sesimizi duyurma ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair önerilerimizi paylaşma fırsatını sağlayan yeni bir bloğun oluşturulmasından yana olan diğer ülkelerle bir arada olma fırsatına sahibiz burada. İkincisi, konumlarımızı sağlamlaştırmak ve tüm dünyaya bir alternatif olduğunu, tek bir yol olmadığını, farklı davranmak, daha adil ve daha eşitlikçi hareket etmek için bir alternatif olduğunu göstermek. Özellikle de biz dahil, sesini duyurma fırsatı bulamamış ülkeler için daha fazla fırsat sağlamak önemli.
BRICS'in dünyada artan etkisine işaret eden Arce, Kazan'daki zirveyi tarihi bir olay olarak nitelendirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bizim açımızdan bu etkinliğin sonucu olan hoş anlar var. Bence bu zirve son derece olumlu geçti. Bunun tarihi bir gün olduğunu da söyleyebiliriz, çünkü bu blok güçlenecek, yeni üyeler, yeni ortaklar kazanacak. Yeni ülkeler BRICS'in kurucu ülkelerinin sahip olduğu girişime ivme kazandıracak. Bolivya bu büyüklükteki bir etkinliğin parçası olmaktan onur duyuyor ve biz de kendimizi bunun bir parçası olarak hissediyor ve bu bloğun büyümesi için üzerimize düşeni yapmaya devam etmek istiyoruz. Şu anda dünyada meydana gelen değişikliklerle yüzleşecek ve zaten yüzleşiyor. Yeni oluşmakta olan bir blok var ve açıkça zayıflayan, küresel ölçekte etki yaratma kabiliyetini yitiren bir blok var. Bu bilinen, daha önce ortaya çıkan bir blok.
Rusya’nın izole edildiği yönündeki iddialara da değinen Bolivya lideri bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
BRICS zirvesine çok sayıda ülkenin katıldığını belirtmekte fayda görüyorum ve bu da sadece Rusya'nın değil, BRICS'in de yalnız olmadığını, aksine bunun bir parçası olmak isteyen, yeni bloğumuzun oluşumunda yer almak isteyen çok sayıda ülke olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu görüşlere, bu söylentilere fazla kulak asmamalıyız. Bence gerçeklik bunun doğru olmadığını gösterecek.