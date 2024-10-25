https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sakaryada-iscilerin-uzerine-asansor-dustu-kazada-2-kisi-hayatini-kaybetti-1089683618.html

Sakarya’da işçilerin üzerine asansör düştü: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’da işçilerin üzerine asansör düştü: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Sedirvan ilçesinde inşası devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 30 yaşındaki Mahsun Şahin ve 64 yaşındaki Metin Batır henüz bilinmeyen bir... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T18:51+0300

2024-10-25T18:51+0300

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türkiye

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inşaat sektörü

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Aile Sağlığı Merkezi inşaatında yüklenici firma çalışanı 2 işçi asansör çökmesi sonucu vefat etti.Sakarya'da inşaatı devam eden Aile Sağlığı Merkezi çalışanı iki işçi asansörün çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Sedirvan ilçesinde bulunan inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenle asansör 30 yaşındaki işçi Mahsun Şahin ve 64 yaşındaki Metin Batır'ın üzerine düştü. Enkaz altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/13-yasindaki-beren-sunun-oldugu-asansor-kazasinda-3-itfaiye-personeli-tutuklandi-1089227450.html

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