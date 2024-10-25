https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/sakaryada-iscilerin-uzerine-asansor-dustu-kazada-2-kisi-hayatini-kaybetti-1089683618.html
Sakarya’da işçilerin üzerine asansör düştü: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya’da işçilerin üzerine asansör düştü: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Sedirvan ilçesinde inşası devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 30 yaşındaki Mahsun Şahin ve 64 yaşındaki Metin Batır henüz bilinmeyen bir... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T18:51+0300
2024-10-25T18:51+0300
2024-10-25T18:51+0300
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inşaat
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Aile Sağlığı Merkezi inşaatında yüklenici firma çalışanı 2 işçi asansör çökmesi sonucu vefat etti.Sakarya'da inşaatı devam eden Aile Sağlığı Merkezi çalışanı iki işçi asansörün çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Sedirvan ilçesinde bulunan inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenle asansör 30 yaşındaki işçi Mahsun Şahin ve 64 yaşındaki Metin Batır'ın üzerine düştü. Enkaz altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/13-yasindaki-beren-sunun-oldugu-asansor-kazasinda-3-itfaiye-personeli-tutuklandi-1089227450.html
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asansör, asansör faciası, kaza, kaza sebebi, ölü, sakarya, inşaat, inşaat işçisi, inşaat sektörü, ambulans, cenaze, usta
asansör, asansör faciası, kaza, kaza sebebi, ölü, sakarya, inşaat, inşaat işçisi, inşaat sektörü, ambulans, cenaze, usta
Sakarya’da işçilerin üzerine asansör düştü: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Sedirvan ilçesinde inşası devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 30 yaşındaki Mahsun Şahin ve 64 yaşındaki Metin Batır henüz bilinmeyen bir nedenle asansör düşmesi sonucu enkaz altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler iki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Aile Sağlığı Merkezi inşaatında yüklenici firma çalışanı 2 işçi asansör çökmesi sonucu vefat etti.
Sakarya'da inşaatı devam eden Aile Sağlığı Merkezi çalışanı iki işçi asansörün çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Sedirvan ilçesinde bulunan inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenle asansör 30 yaşındaki işçi Mahsun Şahin ve 64 yaşındaki Metin Batır'ın üzerine düştü. Enkaz altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.