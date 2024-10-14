https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/13-yasindaki-beren-sunun-oldugu-asansor-kazasinda-3-itfaiye-personeli-tutuklandi-1089227450.html
13 yaşındaki Beren Su'nun öldüğü asansör kazasında 3 itfaiye personeli tutuklandı
13 yaşındaki Beren Su'nun öldüğü asansör kazasında 3 itfaiye personeli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Sincan ilçesinde asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat’ın kurtarma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin 3... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T23:36+0300
2024-10-14T23:36+0300
2024-10-14T23:47+0300
türkiye
asansör
asansör faciası
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savcılık
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Ankara'da asansörde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın davasında ihmali olan 3 itfaiye eri hakkında tutuklama kararı verildi.23 Temmuz'da Ankara Sincan'da bir çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin kusurlu bulunan 3 itfaiye erinin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandığı açıklandı. ’Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/savciyi-tehdit-eden-5-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1089219565.html
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ankara asansör faciası, beren su bolat
ankara asansör faciası, beren su bolat
13 yaşındaki Beren Su'nun öldüğü asansör kazasında 3 itfaiye personeli tutuklandı
23:36 14.10.2024 (güncellendi: 23:47 14.10.2024)
Ankara Sincan ilçesinde asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat’ın kurtarma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin 3 itfaiyeci ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklandı.
Ankara'da asansörde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın davasında ihmali olan 3 itfaiye eri hakkında tutuklama kararı verildi.
23 Temmuz'da Ankara Sincan'da bir çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin kusurlu bulunan 3 itfaiye erinin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandığı açıklandı.
’Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’
Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
23.07.2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan T.E.D. ve B.S.B. isimli çocukları itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sırasında B.S.B. isimli çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye görevlisi şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25.07.2024 tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliğinin soruşturma izni verilmesine dair kararına karşı şüpheliler tarafından yapılan itirazın reddedilmesi sonucu E.A., B.Y. ve B.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14.10.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler E.A., B.Y. ve B.B. ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan talep doğrultusunda tutuklanmışlardır.