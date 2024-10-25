https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putinin-brics-ozel-temsilcisi-oreskin-bricsin-g7ye-karsi-ekonomik-avantaji-nesnel-bir-gerceklik-1089682826.html
Putin’in BRICS Özel Temsilcisi Oreşkin: BRICS'in G7'ye karşı ekonomik avantajı 'nesnel bir gerçeklik'
Putin’in BRICS Özel Temsilcisi Oreşkin: BRICS'in G7'ye karşı ekonomik avantajı 'nesnel bir gerçeklik'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Oreşkin gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümeye katkıda buluna konusunda zengin Batılı ülkelerden daha... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T18:28+0300
2024-10-25T18:28+0300
2024-10-25T18:31+0300
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brics zirvesi
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonominin BRICS ülkeleri tarafından yönlendirileceğini belirten son tahmininin 'nesnel bir gerçeklik' olduğunu söyledi.IMF bu hafta yayımladığı 'Dünya Ekonomik Görünümü' adlı raporunda, satın alma gücü paritesine dayalı son tahminlere göre, dünya ekonomisinin ABD liderliğindeki G7'den (Kanada, Fransa, Japonya, İtalya, ABD, İngiltere ve AB) ziyade gelişmekte olan ekonomiler grubuna daha fazla dayanacağını dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nde liderler toplantısında yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin 'satın alma gücü paritesi' açısından küresel büyümeye katkısının artmakta olduğunu ve 2024 yılı sonunda yüzde 36.7'ye ulaşacağını vurgulamıştı..Rusya Devlet Başkanlığı yönetiminde ekonomi ve ulaştırma konularından sorumlu olan Oreşkin, Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi çerçevesinde yaptığı açıklamada, söz konusu bu durumun, 'nesnel bir gerçeklik' olduğuun altını çizdi.Oreşkin, ikinci yükselen piyasalar grubunun bu gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin, öncelikle BRICS içinde var olan araçlar yoluyla mümkün olduğunca verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamayı amaçladığını ve bunu sağlayacak mekanizmalar aradığını belirttiği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Teknoloji, eğitim, lojistik, ticaret ve finans ile 'tüm hikayeyi harekete geçiren' kilit unsur olarak yatırımdan bahseden Oreşkin, yeni bir yatırım platformunun, gelişmiş ekonomilere sahip BRICS ülkelerinin, grubun gelişmekte olan üyelerinin 'potansiyelini ortaya çıkarmasını' sağlayacağını vurguladı.
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kremlin, maksim oreşkin, brics, brics zirvesi, vladimir putin, g7, imf, uluslararası para fonu (imf)
Putin’in BRICS Özel Temsilcisi Oreşkin: BRICS'in G7'ye karşı ekonomik avantajı 'nesnel bir gerçeklik'
18:28 25.10.2024 (güncellendi: 18:31 25.10.2024)
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Oreşkin gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümeye katkıda buluna konusunda zengin Batılı ülkelerden daha iyi performans gösterdiğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonominin BRICS ülkeleri tarafından yönlendirileceğini belirten son tahmininin 'nesnel bir gerçeklik' olduğunu söyledi.
IMF bu hafta yayımladığı 'Dünya Ekonomik Görünümü' adlı raporunda, satın alma gücü paritesine dayalı son tahminlere göre, dünya ekonomisinin ABD liderliğindeki G7'den (Kanada, Fransa, Japonya, İtalya, ABD, İngiltere ve AB) ziyade gelişmekte olan ekonomiler grubuna daha fazla dayanacağını dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nde liderler toplantısında yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin 'satın alma gücü paritesi' açısından küresel büyümeye katkısının artmakta olduğunu ve 2024 yılı sonunda yüzde 36.7'ye ulaşacağını vurgulamıştı..
Rusya Devlet Başkanlığı yönetiminde ekonomi ve ulaştırma konularından sorumlu olan Oreşkin, Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi çerçevesinde yaptığı açıklamada, söz konusu bu durumun, 'nesnel bir gerçeklik' olduğuun altını çizdi.
Oreşkin, ikinci yükselen piyasalar grubunun bu gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin, öncelikle BRICS içinde var olan araçlar yoluyla mümkün olduğunca verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamayı amaçladığını ve bunu sağlayacak mekanizmalar aradığını belirttiği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
BRICS ülkelerine ya da farklı formatlarda katılan ve birliğe katılmaya ilgi gösteren ülkelere bakarsanız, iki grup olduğunu görürsünüz. Oldukça gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler var: Rusya, Çin, Suudi Arabistan. Bir de potansiyel ülkeler var: bunlar Güney Asya ülkeleri, örneğin Hindistan, ve Afrika ülkeleri.
Teknoloji, eğitim, lojistik, ticaret ve finans ile 'tüm hikayeyi harekete geçiren' kilit unsur olarak yatırımdan bahseden Oreşkin, yeni bir yatırım platformunun, gelişmiş ekonomilere sahip BRICS ülkelerinin, grubun gelişmekte olan üyelerinin 'potansiyelini ortaya çıkarmasını' sağlayacağını vurguladı.