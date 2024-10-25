https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-kievin-isledigi-suclarla-ilgili-bm-guvenlik-konseyinde-gayriresmi-toplanti-duzenleyecek-1089652492.html

Rusya, Kiev'in işlediği suçlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde gayriresmi toplantı düzenleyecek

Rusya, Kiev'in işlediği suçlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde gayriresmi toplantı düzenleyecek

Sputnik Türkiye

Rusya, Kiev rejiminin işlediği suçlarla ilgili BMGK'de arria formülü çerçevesinde bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamada, Kiev'in işlediği suçlar... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T03:44+0300

2024-10-25T03:44+0300

2024-10-25T03:44+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

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suç

savaş suçu

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Rusya, Kiev'in işlediği suçlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gayriresmi bir toplantı düzenleyecek. Düzenlenecek olan toplantı, 25 Ekim Cuma günü New York saatiyle 15.00'te (Moskova saatiyle 22.00) gerçekleşecek. Toplantının ise 'Arria formülü' çerçevesinde yapılacağı belirtildi.Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği Birinci Yardımcısı Dimitri Polyanski, toplantıda Kiev rejiminin Rus bölgelerinde, özellikle de Kursk bölgesinde sivillere karşı işlediği suçlar hakkında 'birinci şahısların ifadeleri de dahil olmak üzere çok sayıda kanıt' sunacaklarını duyurdu.Toplantıda konuşacak isimler arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik ve Rusya Savunma Bakanlığı üyesi, Ukraynalı Neo-Naziler ve Suç Ortaklarının Suçlarına İlişkin Uluslararası Kamu Mahkemesi Başkanı Maksim Grigoriyev de yer alacak. Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Ekim Perşembe günü Kazan'daki BRICS zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kursk Bölgesi'ne saldıran yaklaşık iki bin Ukraynalı askerinin kuşatıldığı bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-guterres-ile-kapali-bir-gorusme-gerceklestirdi-1089651608.html

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rusya, vladimir putin, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bmgk, kiev, suç, savaş suçu, toplantı, kanıt