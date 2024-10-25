https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-guterres-ile-kapali-bir-gorusme-gerceklestirdi-1089651608.html
Putin, Guterres ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi
Putin, Guterres ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Putin, BRICS Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T01:32+0300
2024-10-25T01:32+0300
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ortadoğu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.BM Genel Sekreterliği Ofisi’nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ortadoğu'daki durumu ve bölgede giderek artan gerilimin önlenmesi ihtiyacını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, "Genel Sekreter ve Devlet Başkanı Putin, Ortadoğu'daki durumu, özellikle Gazze ve Lübnan'da kapsamlı bir ateşkes ihtiyacının yanı sıra bölgesel gerilimin daha da artmasının önlenmesi ihtiyacını görüştü” ifadelerine yer verildi.Görüşmede Genel Sekreter’in Karadeniz'de seyrüsefer serbestliğinin önemini dile getirdiği ve bu konuyla ilgili müzakerelerin sürdürülmesini desteklediğine vurgu yaptığı belirtilerek, "Genel Sekreter, Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün tesis edilmesinin Ukrayna, Rusya Federasyonu ve küresel gıda ve enerji güvenliği açısından büyük önem taşıdığına olan inancını ifade etti" denildi.Guterres’in bu konudaki müzakerelerin devamına destek verdiği vurgulanarak, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalardan dolayı şükranlarını dile getirdiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Guterres’in BM'nin, BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM Genel Kurulu kararları uyarınca Ukrayna'da barışa destek verdiğini dile getirdiği vurgulandı.BM Genel Sekreterliği Ofisi tarafından daha önce yapılan açıklamada, görüşmenin bir diğer konusunun da BM reformu olacağı kaydedilmişti. Rusya Devlet Başkanı, BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen ‘sosyal yardım’ / ‘BRICS plus’ formatındaki toplantıda bu soruna değinmişti. Rus lider, kalkınma kurumlarında ve küresel mali yapılarda reform yapılması ihtiyacının gecikmiş bir konu olduğunu vurgulamıştı. Putin aynı zamanda BM'yi tek evrensel uluslararası örgüt olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/putin-yeni-brics-uyelerinin-katilimini-saglamak-uzere-mumkun-olan-her-seyi-basarili-bir-sekilde-1089630814.html
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vladimir putin, brics zirvesi, tataristan, kazan, bm genel sekreterliği, antonio guterres, ortadoğu, karadeniz, seyrüsefer serbestliği, ukrayna, türkiye, müzakere
vladimir putin, brics zirvesi, tataristan, kazan, bm genel sekreterliği, antonio guterres, ortadoğu, karadeniz, seyrüsefer serbestliği, ukrayna, türkiye, müzakere
Putin, Guterres ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi
Putin, BRICS Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
BM Genel Sekreterliği Ofisi’nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ortadoğu'daki durumu ve bölgede giderek artan gerilimin önlenmesi ihtiyacını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Genel Sekreter ve Devlet Başkanı Putin, Ortadoğu'daki durumu, özellikle Gazze ve Lübnan'da kapsamlı bir ateşkes ihtiyacının yanı sıra bölgesel gerilimin daha da artmasının önlenmesi ihtiyacını görüştü” ifadelerine yer verildi.
Görüşmede Genel Sekreter’in Karadeniz'de seyrüsefer serbestliğinin önemini dile getirdiği ve bu konuyla ilgili müzakerelerin sürdürülmesini desteklediğine vurgu yaptığı belirtilerek, "Genel Sekreter, Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün tesis edilmesinin Ukrayna, Rusya Federasyonu ve küresel gıda ve enerji güvenliği açısından büyük önem taşıdığına olan inancını ifade etti" denildi.
Guterres’in bu konudaki müzakerelerin devamına destek verdiği vurgulanarak, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalardan dolayı şükranlarını dile getirdiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Guterres’in BM'nin, BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM Genel Kurulu kararları uyarınca Ukrayna'da barışa destek verdiğini dile getirdiği vurgulandı.
BM Genel Sekreterliği Ofisi tarafından daha önce yapılan açıklamada, görüşmenin bir diğer konusunun da BM reformu olacağı kaydedilmişti. Rusya Devlet Başkanı, BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen ‘sosyal yardım’ / ‘BRICS plus’ formatındaki toplantıda bu soruna değinmişti. Rus lider, kalkınma kurumlarında ve küresel mali yapılarda reform yapılması ihtiyacının gecikmiş bir konu olduğunu vurgulamıştı. Putin aynı zamanda BM'yi tek evrensel uluslararası örgüt olarak nitelendirmişti.