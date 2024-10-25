https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-bolgelerinde-gece-8-hava-hedefi-vuruldu-1089655984.html

Rusya bölgelerinde gece 8 hava hedefi vuruldu

Rusya bölgelerinde gece 8 hava hedefi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Rusya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) ve bir küçük balonu düşürdüğü belirtildi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T08:07+0300

2024-10-25T08:07+0300

2024-10-25T08:08+0300

ukrayna krizi

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rus ordusu

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA ve küçük hava balonu kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Azak Denizi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 1 İHA ve Rostov Bölgesi’nde bir küçük hava balonunu imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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