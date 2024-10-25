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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-bolgelerinde-gece-8-hava-hedefi-vuruldu-1089655984.html
Rusya bölgelerinde gece 8 hava hedefi vuruldu
Rusya bölgelerinde gece 8 hava hedefi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Rusya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) ve bir küçük balonu düşürdüğü belirtildi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA ve küçük hava balonu kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Azak Denizi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 1 İHA ve Rostov Bölgesi’nde bir küçük hava balonunu imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-kievin-isledigi-suclarla-ilgili-bm-guvenlik-konseyinde-gayriresmi-toplanti-duzenleyecek-1089652492.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
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Rusya bölgelerinde gece 8 hava hedefi vuruldu

08:07 25.10.2024 (güncellendi: 08:08 25.10.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi Strela-10
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Rusya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) ve bir küçük balonu düşürdüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA ve küçük hava balonu kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Azak Denizi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Bryansk Bölgesi’nde 1 İHA ve Rostov Bölgesi’nde bir küçük hava balonunu imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Kursk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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