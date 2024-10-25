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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rosatom-baskani-lihacevden-sinop-nukleer-santrali-aciklamasi-sabirsizlikla-bekliyoruz-1089691806.html
Rosatom Başkanı Lihaçev'den Sinop Nükleer Santrali açıklaması: 'Sabırsızlıkla bekliyoruz'
Rosatom Başkanı Lihaçev'den Sinop Nükleer Santrali açıklaması: 'Sabırsızlıkla bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Lihaçev yaptığı açıklamada Türkiye'nin ikinci projesi olacak Sinop Nükleer Santrali inşasının en kısa... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T23:41+0300
2024-10-25T23:41+0300
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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, RT televizyonuna yaptığı açıklamada Türk hükümetinin Sinop Nükleer Santrali'ni inşa etme hakkını en kısa zamanda Rosatom'a resmen vereceği konusunda 'ümitli' olduklarını dile getirdi. Bu durumun Rus tarafı için büyük bir onur olacağının altını çizen Lihaçev, tüm çaba ve en iyi uygulamaları bu proje için hayata geçireceklerini dile getirdi.Lihaçev açıklamasını, "Nihai karar Türk hükümetine ait olacaktır. Ancak, elbette, dedikleri gibi, bu kararın mümkün olan en kısa sürede verilmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 7 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya' nın Türkiye'de Sinop sahasında ikinci bir nükleer santral inşa etme olasılığını incelediğini ve projeye ilişkin en uygun kararı almaya hazırlandığını dile getirmişti. Novak yaptığı açıklamada, mevcut deneyime ve Akkuyu projesindeki çalışmalara dayanarak Türk tarafına en uygun çözümü sunacaklarına inandıklarını sözlerine eklemişti.Temmuz ayında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdiği bir röportajda Rosatom'un Sinop Nükleer Santrali'nin inşasına yardımcı olmak için diğer ülkelerin şirketlerinden daha uygun olduğunu ve Rosatom'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasındaki deneyiminin şirketi diğer potansiyel adaylardan olumlu bir şekilde ayırdığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-devlet-baskani-putin-rus-turk-munasebetleri-iyi-komsuluk-ve-yapici-bir-nitelik-tasiyor-1089582170.html
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Rosatom Başkanı Lihaçev'den Sinop Nükleer Santrali açıklaması: 'Sabırsızlıkla bekliyoruz'

23:41 25.10.2024
© Sputnik / Александр КазаковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Александр Казаков
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Lihaçev yaptığı açıklamada Türkiye'nin ikinci projesi olacak Sinop Nükleer Santrali inşasının en kısa sürede kendilerine tebliğ edileceği konusunda ümitli olduklarını açıkladı.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, RT televizyonuna yaptığı açıklamada Türk hükümetinin Sinop Nükleer Santrali'ni inşa etme hakkını en kısa zamanda Rosatom'a resmen vereceği konusunda 'ümitli' olduklarını dile getirdi.
Bu durumun Rus tarafı için büyük bir onur olacağının altını çizen Lihaçev, tüm çaba ve en iyi uygulamaları bu proje için hayata geçireceklerini dile getirdi.
Lihaçev açıklamasını, "Nihai karar Türk hükümetine ait olacaktır. Ancak, elbette, dedikleri gibi, bu kararın mümkün olan en kısa sürede verilmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 7 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya' nın Türkiye'de Sinop sahasında ikinci bir nükleer santral inşa etme olasılığını incelediğini ve projeye ilişkin en uygun kararı almaya hazırlandığını dile getirmişti. Novak yaptığı açıklamada, mevcut deneyime ve Akkuyu projesindeki çalışmalara dayanarak Türk tarafına en uygun çözümü sunacaklarına inandıklarını sözlerine eklemişti.
Temmuz ayında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdiği bir röportajda Rosatom'un Sinop Nükleer Santrali'nin inşasına yardımcı olmak için diğer ülkelerin şirketlerinden daha uygun olduğunu ve Rosatom'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasındaki deneyiminin şirketi diğer potansiyel adaylardan olumlu bir şekilde ayırdığını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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