https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/resmi-gazetede-yayimlandi-5-ulkenin-buyukelciliklerine-atama--1089650257.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkenin büyükelçiliklerine atama kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkenin büyükelçiliklerine atama kararı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Bahreyn, Zambiya, İsviçre Büyükelçiliklerine atamalar yapıldı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-25T00:28+0300
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resmi gazete atama, metin feyzioğlu, çek cumhuriyeti
resmi gazete atama, metin feyzioğlu, çek cumhuriyeti
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkenin büyükelçiliklerine atama kararı
00:24 25.10.2024 (güncellendi: 00:28 25.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Bahreyn, Zambiya, İsviçre Büyükelçiliklerine atamalar yapıldı. Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı.