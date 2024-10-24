https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cumhurbaskani-erdogandan-bmye-mesaj-teskilat-kurulus-yildonumunu-maalesef-buruk-bir-sekilde-idrak-1089646198.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye mesaj: 'Teşkilat kuruluş yıldönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye mesaj: 'Teşkilat kuruluş yıldönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Günü ve teşkilatın kuruluşunun 79. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında BM Genel Sekreteri'nin 'istenmeyen adam' dahi... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T23:17+0300

2024-10-24T23:17+0300

2024-10-24T23:17+0300

recep tayyip erdoğan

dünya

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

tebrik

tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Gazze gündemine yer vererek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'istenmeyen adam' olarak anılmasına değindi:"Dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların meydana getirdiği yıkımın giderek genişleyen ve derinleşen açlık ve yoksulluk halinin, dünyayı zehirli bir şekilde saran İslam ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılık ile BM'ye düşen görev ve sorumluluğu her geçen gün daha da arttırmakta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye'nin, Birlemiş Milletler'i 'çok taraflılığın mihenk taşı' olarak addettiğini ifade eden Erdoğan "Türkiye BM'nin tekrar insanlığın umudu olması ve uluslararası sistemin çifte standartlardan arındırılmış adalet anlayışı, eşitlik ile dayanışma ilkeleri temelinde etkili bir yapıya kavuşturulması için her türlü çabaya destek vermeye hazırdır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat çatısı altında yürütülen arabuluculuğa, ihtilafları önlemeye ve barışı korumaya, terörle mücadeleye, göçün idaresine, sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler ile Medeniyetler İttifakı gibi girişimlere somut katkılarda bulunmaya devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı."İstanbul başta olmak üzere, ülkemizde artan BM mevcudiyeti de, BM’yle pekişen işbirliğimizin somut tezahürlerindendir" diyen Erdoğan kutlama dileklerinde şu ifadelere yer verdi:

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recep tayyip erdoğan, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), tebrik, tebrik mesajı