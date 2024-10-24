https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cumhurbaskani-erdogandan-bmye-mesaj-teskilat-kurulus-yildonumunu-maalesef-buruk-bir-sekilde-idrak-1089646198.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye mesaj: 'Teşkilat kuruluş yıldönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye mesaj: 'Teşkilat kuruluş yıldönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Günü ve teşkilatın kuruluşunun 79. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında BM Genel Sekreteri'nin 'istenmeyen adam' dahi... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T23:17+0300
2024-10-24T23:17+0300
2024-10-24T23:17+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
tebrik
tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Gazze gündemine yer vererek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'istenmeyen adam' olarak anılmasına değindi:"Dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların meydana getirdiği yıkımın giderek genişleyen ve derinleşen açlık ve yoksulluk halinin, dünyayı zehirli bir şekilde saran İslam ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılık ile BM'ye düşen görev ve sorumluluğu her geçen gün daha da arttırmakta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye'nin, Birlemiş Milletler'i 'çok taraflılığın mihenk taşı' olarak addettiğini ifade eden Erdoğan "Türkiye BM'nin tekrar insanlığın umudu olması ve uluslararası sistemin çifte standartlardan arındırılmış adalet anlayışı, eşitlik ile dayanışma ilkeleri temelinde etkili bir yapıya kavuşturulması için her türlü çabaya destek vermeye hazırdır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat çatısı altında yürütülen arabuluculuğa, ihtilafları önlemeye ve barışı korumaya, terörle mücadeleye, göçün idaresine, sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler ile Medeniyetler İttifakı gibi girişimlere somut katkılarda bulunmaya devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı."İstanbul başta olmak üzere, ülkemizde artan BM mevcudiyeti de, BM’yle pekişen işbirliğimizin somut tezahürlerindendir" diyen Erdoğan kutlama dileklerinde şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), tebrik, tebrik mesajı
recep tayyip erdoğan, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), tebrik, tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye mesaj: 'Teşkilat kuruluş yıldönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor'
Birleşmiş Milletler Günü ve teşkilatın kuruluşunun 79. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında BM Genel Sekreteri'nin 'istenmeyen adam' dahi ilan edildiği bugünlerde teşkilatın, kuruluş yıldönümünü buruk bir şekilde idrak ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Gazze gündemine yer vererek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'istenmeyen adam' olarak anılmasına değindi:
"BM Teşkilatı’nın 79’uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle BM Genel Sekreteri ve BM çalışanlarını tebrik ediyorum. Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden BM görevlilerinin sayısının rekor düzeylere ulaştığı, barışı koruma misyonlarına saldırıldığı, Genel Sekreteri’nin 'istenmeyen adam' dahi ilan edildiği bu günlerde Teşkilat, kuruluş yıldönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor."
"Dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların meydana getirdiği yıkımın giderek genişleyen ve derinleşen açlık ve yoksulluk halinin, dünyayı zehirli bir şekilde saran İslam ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılık ile BM'ye düşen görev ve sorumluluğu her geçen gün daha da arttırmakta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu sorumluluğun layıkıyla ifası, ancak Birleşmiş Milletler’in Güvenlik Konseyi dâhil tüm temel organlarının işlevlerini yerine getirebilecekleri uygun şartların sağlanmasıyla mümkün olabilir. 79 yıl önce bugün, gelecek kuşakları savaşlardan korumak üzere tesis edilen, Türkiye’nin de kurucuları arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler, bu amaçla en geniş yetkiyle donattığı organı olan Güvenlik Konseyi’nin, hem uluslararası hukuku hem insanlık onurunu ayaklar altına alan gelişmeler karşısındaki aczi nedeniyle maalesef atalet içerisindedir. Gazze soykırımını sona erdirecek adımları atamayan Güvenlik Konseyi, bu tutumuyla failleri cesaretlendirmekte, kurallara dayalı uluslararası sisteme olan inancı zedelemektedir. Ortadoğu’daki mevcut durum daha da yıkıcı, geniş çaplı bir krize dönüşmeden Güvenlik Konseyi’nin uluslararası hukukun gerektirdiği tedbirleri alarak uygulaması artık hayati önemdedir."
Türkiye'nin, Birlemiş Milletler'i 'çok taraflılığın mihenk taşı' olarak addettiğini ifade eden Erdoğan "Türkiye BM'nin tekrar insanlığın umudu olması ve uluslararası sistemin çifte standartlardan arındırılmış adalet anlayışı, eşitlik ile dayanışma ilkeleri temelinde etkili bir yapıya kavuşturulması için her türlü çabaya destek vermeye hazırdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat çatısı altında yürütülen arabuluculuğa, ihtilafları önlemeye ve barışı korumaya, terörle mücadeleye, göçün idaresine, sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler ile Medeniyetler İttifakı gibi girişimlere somut katkılarda bulunmaya devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı.
"İstanbul başta olmak üzere, ülkemizde artan BM mevcudiyeti de, BM’yle pekişen işbirliğimizin somut tezahürlerindendir" diyen Erdoğan kutlama dileklerinde şu ifadelere yer verdi:
Bu düşüncelerle 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü’nü tebrik ediyor, görevleri başında hayatını kaybeden BM çalışanlarını saygıyla anıyor, Teşkilatın 79’uncu kuruluş yıldönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."