https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-rusya-vietnamin-brics-calismalarina-katilma-istegini-destekliyor-1089652379.html
Putin: Rusya, Vietnam’ın BRICS çalışmalarına katılma isteğini destekliyor
Putin: Rusya, Vietnam’ın BRICS çalışmalarına katılma isteğini destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesinde Vietnam'ın BRICS'e katılma arzusunu desteklediğini ifade etti. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T02:54+0300
2024-10-25T02:54+0300
2024-10-25T02:54+0300
dünya
brics
brics zirvesi
rusya
vladimir putin
vietnam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089631277_0:56:3444:1993_1920x0_80_0_0_da8b4f408367b2b638169f82a5c92cee.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir görüşme gerçekleştirdi.Gerçekleşen görüşmede Putin, Rusya'nın, Vietnam'ın BRICS'e ve çok yönlü çalışmalara katılma arzusunu desteklediğini dile getirdi. Putin, “Kazan zirvesine katılımınız ve bugünkü toplantıda yaptığınız bilgilendirici konuşma için hepinize minnettarız. Ve elbette Vietnam'ın BRICS'in çok yönlü faaliyetlerine katılma arzusunu destekliyoruz” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/putin-18-ekimde-bricsin-onde-gelen-medya-kuruluslarinin-yoneticileri-ile-bir-araya-gelecek-1089348035.html
rusya
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089631277_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_a87092287687cfd834098bfc30c88577.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brics, brics zirvesi, rusya, vladimir putin, vietnam
brics, brics zirvesi, rusya, vladimir putin, vietnam
Putin: Rusya, Vietnam’ın BRICS çalışmalarına katılma isteğini destekliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesinde Vietnam'ın BRICS'e katılma arzusunu desteklediğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Gerçekleşen görüşmede Putin, Rusya'nın, Vietnam'ın BRICS'e ve çok yönlü çalışmalara katılma arzusunu desteklediğini dile getirdi.
Putin, “Kazan zirvesine katılımınız ve bugünkü toplantıda yaptığınız bilgilendirici konuşma için hepinize minnettarız. Ve elbette Vietnam'ın BRICS'in çok yönlü faaliyetlerine katılma arzusunu destekliyoruz” şeklinde konuştu.