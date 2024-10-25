https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-rusya-vietnamin-brics-calismalarina-katilma-istegini-destekliyor-1089652379.html

Putin: Rusya, Vietnam’ın BRICS çalışmalarına katılma isteğini destekliyor

Putin: Rusya, Vietnam’ın BRICS çalışmalarına katılma isteğini destekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesinde Vietnam'ın BRICS'e katılma arzusunu desteklediğini ifade etti. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T02:54+0300

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2024-10-25T02:54+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir görüşme gerçekleştirdi.Gerçekleşen görüşmede Putin, Rusya'nın, Vietnam'ın BRICS'e ve çok yönlü çalışmalara katılma arzusunu desteklediğini dile getirdi. Putin, “Kazan zirvesine katılımınız ve bugünkü toplantıda yaptığınız bilgilendirici konuşma için hepinize minnettarız. Ve elbette Vietnam'ın BRICS'in çok yönlü faaliyetlerine katılma arzusunu destekliyoruz” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/putin-18-ekimde-bricsin-onde-gelen-medya-kuruluslarinin-yoneticileri-ile-bir-araya-gelecek-1089348035.html

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