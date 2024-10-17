https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/putin-18-ekimde-bricsin-onde-gelen-medya-kuruluslarinin-yoneticileri-ile-bir-araya-gelecek-1089348035.html
Putin, 18 Ekim’de BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelecek
Putin, 18 Ekim’de BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’in 18 Ekim’de Moskova’da BRICS grubunun önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geleceği, Rusya’yı Rossiya Segodnya Medya... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T16:16+0300
2024-10-17T16:16+0300
2024-10-17T16:16+0300
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Ekim’de Moskova’da BRICS grubunun önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelecek, Rusya’yı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev temsil edecek.Açıklamada, "22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesi arifesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birliğe üye ülkelerin önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri arasında toplantı düzenlenecek. Rusya, Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitry Kiselev tarafından temsil edilecek" ifadelerine yer verildi.Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak, 24’ü en üst düzeyde olmak üzere 33 ülke, etkinliğe katılacağını doğrulamış durumda.
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rusya, kremlin, vladimir putin, brics, brics zirvesi, brics ülkeleri, medya kuruluşları, rossiya segodnya, dmitriy kiselev
rusya, kremlin, vladimir putin, brics, brics zirvesi, brics ülkeleri, medya kuruluşları, rossiya segodnya, dmitriy kiselev
Putin, 18 Ekim’de BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelecek
Rusya lideri Putin’in 18 Ekim’de Moskova’da BRICS grubunun önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geleceği, Rusya’yı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev’in temsil edeceği bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Ekim’de Moskova’da BRICS grubunun önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelecek, Rusya’yı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev temsil edecek.
Açıklamada, "22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesi arifesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birliğe üye ülkelerin önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri arasında toplantı düzenlenecek. Rusya, Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitry Kiselev tarafından temsil edilecek" ifadelerine yer verildi.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak, 24’ü en üst düzeyde olmak üzere 33 ülke, etkinliğe katılacağını doğrulamış durumda.