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Endonezya'nın gözü BRICS üyeliğinde
Endonezya'nın gözü BRICS üyeliğinde
Sputnik Türkiye
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi sona ererken gruba katılmak isteyen ülkelerin sayısı giderek artıyor. BRICS'e üye olmak isteyen... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3 gün süren 16. BRICS Zirvesi'nin ardından yazılı bir açıklama yayınladı.Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun BRICS Plus toplantısında Nusantara'nın BRICS'e üye olma niyetini dile getirdiğini aktaran bakanlık, "BRICS'e katılım, Endonezya'nın taraf seçmediği, aksine gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü olarak konumunu güçlendirdiği, Küresel Güney'de gıda güvenliğini, enerji sürdürülebilirliğini güçlendirmeye ve yoksulluğu azaltmaya kararlı olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın G20 ve G7 de dahil çeşitli oluşumlarda aktif şekilde yer almaya devam ettiğinin de altını çizdi.Sugiono'nun BRICS'in Küresel Güney ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarının öne çıkarılmasında oynadığı role vurgu yaptığını belirten bakanlık, Endonezya'nın BRICS bünyesinde daha yüksek bir role sahip olmak istediğinin altını çizdi. Bakanlık, Endonezya'nın BRICS Zirvesi'nde küresel dayanışmanın önemini teyit ettiğini ve Filistin ile Lübnan'da ateşkes çağrısı yaptığını da kaydetti.
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brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, brics 2024, 16. brics zirvesi, rusya, tataristan cumhuriyeti, kazan, endonezya, tam üyelik, küresel güney
brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, brics 2024, 16. brics zirvesi, rusya, tataristan cumhuriyeti, kazan, endonezya, tam üyelik, küresel güney

Endonezya'nın gözü BRICS üyeliğinde

10:08 25.10.2024 (güncellendi: 10:09 25.10.2024)
© Sputnik / brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinVisitors attend the 16th BRICS Summit in Kazan, Russia.
Visitors attend the 16th BRICS Summit in Kazan, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / brics-russia2024.ru
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Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi sona ererken gruba katılmak isteyen ülkelerin sayısı giderek artıyor. BRICS'e üye olmak isteyen ülkelerden biri de Endonezya.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3 gün süren 16. BRICS Zirvesi'nin ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun BRICS Plus toplantısında Nusantara'nın BRICS'e üye olma niyetini dile getirdiğini aktaran bakanlık, "BRICS'e katılım, Endonezya'nın taraf seçmediği, aksine gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü olarak konumunu güçlendirdiği, Küresel Güney'de gıda güvenliğini, enerji sürdürülebilirliğini güçlendirmeye ve yoksulluğu azaltmaya kararlı olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın G20 ve G7 de dahil çeşitli oluşumlarda aktif şekilde yer almaya devam ettiğinin de altını çizdi.

Sugiono'nun BRICS'in Küresel Güney ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarının öne çıkarılmasında oynadığı role vurgu yaptığını belirten bakanlık, Endonezya'nın BRICS bünyesinde daha yüksek bir role sahip olmak istediğinin altını çizdi.

Bakanlık, Endonezya'nın BRICS Zirvesi'nde küresel dayanışmanın önemini teyit ettiğini ve Filistin ile Lübnan'da ateşkes çağrısı yaptığını da kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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